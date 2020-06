Ruim zeventig procent van de Belgen verwacht nieuwe digitale gewoontes uit de lockdownperiode te zullen behouden in de toekomst. Dat blijkt uit een onderzoek van Telenet bij 800 mensen tussen 18 en 54 jaar. Het betreft onder meer muziek streamen, podcasts luisteren en online daten.

Tijdens de lockdown zijn veel Belgen noodgedwongen gestart met telewerken en videobellen: 61 procent spendeerde meer tijd online in de crisisperiode, zo blijkt uit het onderzoek. Contact houden met anderen doen we vooral via WhatsApp (61 procent) en Facebook Messenger (55 procent). Zestien procent is ook meer online gaan daten, vooral mannen.

Ook hobby's digitaal

Daarnaast zochten we ook meer informatie: zes op de tien respondenten in het onderzoek lazen meer online kranten. De helft van de Belgen zocht tips over voeding, gezondheid en sport. Een op de vijf luisterde tijdens de lockdown vaker naar podcasts.

Ook de hobby's gingen digitaal. Vier op de tien speelde meer videogames dan voor de lockdown. Muziekstreaming, online quizzen en sporten met tv- of app-begeleiding wonnen eveneens aan populariteit. Vier op de tien heeft wel het gevoel tijdens de lockdown te veel tijd voor een scherm te hebben doorgebracht. Maar anderzijds denkt 40 procent nu beter mee te zijn met de nieuwe digitale mogelijkheden.

© Telenet

Tijdens de lockdown zijn veel Belgen noodgedwongen gestart met telewerken en videobellen: 61 procent spendeerde meer tijd online in de crisisperiode, zo blijkt uit het onderzoek. Contact houden met anderen doen we vooral via WhatsApp (61 procent) en Facebook Messenger (55 procent). Zestien procent is ook meer online gaan daten, vooral mannen.Daarnaast zochten we ook meer informatie: zes op de tien respondenten in het onderzoek lazen meer online kranten. De helft van de Belgen zocht tips over voeding, gezondheid en sport. Een op de vijf luisterde tijdens de lockdown vaker naar podcasts.Ook de hobby's gingen digitaal. Vier op de tien speelde meer videogames dan voor de lockdown. Muziekstreaming, online quizzen en sporten met tv- of app-begeleiding wonnen eveneens aan populariteit. Vier op de tien heeft wel het gevoel tijdens de lockdown te veel tijd voor een scherm te hebben doorgebracht. Maar anderzijds denkt 40 procent nu beter mee te zijn met de nieuwe digitale mogelijkheden.