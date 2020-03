Belgian Growth Fund investeert 15 miljoen euro in Gilde Healthcare V. Dit in Nederland gevestigd investeringsfonds concentreert zich voornamelijk op snelgroeiende bedrijven die een betere zorg tegen lagere kosten mogelijk maken.

Gilde Healthcare is een gespecialiseerde Europese investeringsmaatschappij met 1,4 miljard euro onder beheer in twee aparte fondsstrategieën: venture & groeikapitaal en private equity. Gilde Healthcare V participeert in medische technologie en nieuwe geneesmiddelen. Beoogde venture & groeibedrijven zijn gevestigd in Europa en Noord-Amerika.

Voor Belgian Growth Fund is het de vierde investering op een half jaar tijd, na eerdere investeringen in Smartfin Capital II, Fortino Capital II Growth en Sofindev V. In België heeft Gilde Healthcare onder meer het Waalse Nyxoah in de portefeuille, dat innovatieve therapieën ontwikkelt tegen slaapapneu.

Gilde Healthcare kondigt vandaag de eerste en laatste closing aan van Gilde Healthcare V, een risico- en groeikapitaalfonds van 416 miljoen euro. Het nieuwe fonds richt zich op groeiopportuniteiten in een breed scala van sectoren in de gezondheidszorg, waaronder digitale gezondheidszorg, medtech en therapeutica. Het fonds zal hierbij focussen op private gezondheidszorgbedrijven, die een verbeterde zorg mogelijk maken tegen een betaalbare prijs. 'Een voorbeeld hiervan is monitoring op afstand en thuiszorg van patiënten, die nu relevanter is dan ooit in de strijd tegen Covid-19', aldus een woordvoerder van Belgian Growth Fund.

