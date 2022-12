De Belgische en de Japanse autoriteiten hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend voor de ontwikkeling van een digitale portefeuille en rond digitalisering. Dat heeft staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel bevestigd.

'Japan is een land dat, net als België, zijn digitalisering wil versnellen', zegt de staatssecretaris. 'Onze digitale portefeuille wordt in verschillende landen met belangstelling gevolgd.' Die portefeuille is een beveiligde app met onder meer de identiteitskaart en het rijbewijs, waarmee burgers ook zullen kunnen communiceren met overheden en elektronische handtekeningen kunnen zetten. De digitale portefeuille zou in 2023 operationeel moeten zijn.

'Compatibiliteit tot ver voorbij de grenzen'

De federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning heeft sinds 2002 contacten met het Japanse agentschap voor digitalisering, onder meer rond nieuwe technologie, elektronische identificatie en elektronische facturatie. Het nieuwe samenwerkingsakkoord herbevestigt de relaties. In het kader van het akkoord wordt ook gekeken of een Belgisch-Japanse samenwerking mogelijk is op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

'Dit samenwerkingsakkoord met Japan getuigt van de ambitie die we hebben om de compatibiliteit van de digitale portefeuille uit te strekken tot ver voorbij de grenzen van de Europese Unie', aldus nog Mathieu Michel.

Het akkoord werd ondertekend tijdens de economische missie onder leiding van prinses Astrid in Japan.

