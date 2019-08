België en Nederland onderzoeken gehackte tachografen

Nederland en België doen onderzoek naar een criminele organisatie die zich in Europa zou bezighouden met het stelselmatig knoeien met software in tachografen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ook in Nederland loopt een onderzoek naar de bende.

De bende zou vanuit Polen opereren en samenwerken met bedrijven in Europa die tegen betaling gemanipuleerde tachografen in vrachtwagens inbouwen of laten inbouwen. Een tachograaf registreert de rijtijd en rijsnelheid van voertuigen. De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft tientallen vrachtwagens gecontroleerd op het gebruik van gemanipuleerde soft- en hardware. De Belgische en Nederlandse opsporingsinstanties wisselen informatie uit over hun bevindingen. De Belgische politie heeft twee verdachten opgepakt. Bij doorzoekingen van woningen en bedrijfspanden in Nederland zijn soft- en hardware in beslag genomen. Twee verdachte afnemers van vermoedelijk gemanipuleerde apparatuur uit Zeeland zijn onlangs gehoord. Het Nederlandse onderzoek richt zich op de vermoedelijke Nederlandse dienstverleners van de bende. In juli zijn twee verdachte installateurs uit Zeeland en Noord-Holland aangehouden. De manipulaties met de soft- en hardware lijkt zo ingenieus te gebeuren dat de gegevensregistratie door de tachograaf nagenoeg zonder sporen kan worden uitgeschakeld. Fraude wordt daardoor bij reguliere controles moeilijker te ontdekken, aldus het nederlandse Openbaar Ministerie. Sjoemelen met rijtijden en snelheden kan transportbedrijven veel geld besparen. Tachografen moeten onder meer concurrentievervalsing en uitbuiting van chauffeurs voorkomen. Ook bevorderen ze de veiligheid.