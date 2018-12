België en Verenigd Koninkrijk voortaan verbonden via stroomkabel

Ons elektriciteitsnet is al verbonden met Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Aan een interconnector met Duitsland wordt volop gewerkt. Daar komt nu dus een interconnectie bij met Groot-Brittannië. Aan het project is tien jaar gewerkt door de Belgische hoogspanningsbeheerder Elia en diens Britse evenknie National Grid.

Het resultaat is Nemo Link: een 140 kilometer (waarvan 130 kilometer onderzee) lange dubbele elektriciteitskabel en twee conversiestations aan beide zijden van het Kanaal, in Herdersbrug en Richborough. Over de kabel kan in beide richtingen 1.000 MW aan elektriciteit worden vervoerd, ongeveer het vermogen van een kerncentrale. Er kan over de kabel zowel stroom worden in- als uitgevoerd.

De interconnectie met Groot-Brittannië moet bijdragen tot de bevoorradingszekerheid van ons land. Zo kan bijvoorbeeld stroom opgewekt door de vele Britse windmolenparken naar ons land vloeien. Die bevoorradingszekerheid staat vandaag juist onder druk, als gevolg van het uitvallen van verscheidene kerncentrales. De nieuwe interconnector wordt woensdag ingehuldigd. De komende weken wordt de kabel onder stroom gezet en volgen testen. Het is de bedoeling de kabel in het eerste kwartaal van 2019 in gebruik te nemen.