De Belgische biotechbedrijven vertegenwoordigen zowat een kwart van de waarde van de hele Europese biotechsector. Dat becijferde beurshuis KBC Securities naar aanleiding van een event van de Vlaamse sectororganisatie flanders.bio en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.

De Belgische biotechspelers zijn goed voor 24 procent van de totale beurswaarde van alle publieke biotechbedrijven in Europa. Na België volgen volgens KBC Securities Denemarken (21%), Duitsland (18%) en Spanje (9%). 'Voor het derde jaar op rij is België de Europese biotechleider', klinkt het in een persbericht van flanders.bio.

Sterk gestegen beurswaarde

Ondanks de coronacrisis is de waarde van de biotechbedrijven het afgelopen jaar met 56 procent gestegen tot 42 miljard euro. Volgens de koepel blijven buitenlandse investeerders, bedrijven en hooggeschoolden hun weg vinden naar België. Een paar grote bedrijven zorgen voor een belangrijk deel van die groei. Het gaat bijvoorbeeld om UCB, argenx of Galapagos. 'Zij lieten de beurswaarde sterk stijgen met de ontwikkeling van veelbelovende geneesmiddelen tegen enkele belangrijke ziektes.'

Ook de kleinere spelers, met een marktwaarde onder het miljard euro, wonnen aan waarde: plus 400 miljoen tot 2,6 miljard euro. Groeimotoren zijn bijvoorbeeld de beursgangen van iTeos en Hyloris. De bestaande Belgische beursgenoteerde bedrijven zoals Bone Therapeutics, MDxHealth, Biocartis en Mithra hebben wel een minder jaar achter de rug, klinkt het nog.

De Belgische biotechspelers zijn goed voor 24 procent van de totale beurswaarde van alle publieke biotechbedrijven in Europa. Na België volgen volgens KBC Securities Denemarken (21%), Duitsland (18%) en Spanje (9%). 'Voor het derde jaar op rij is België de Europese biotechleider', klinkt het in een persbericht van flanders.bio.Ondanks de coronacrisis is de waarde van de biotechbedrijven het afgelopen jaar met 56 procent gestegen tot 42 miljard euro. Volgens de koepel blijven buitenlandse investeerders, bedrijven en hooggeschoolden hun weg vinden naar België. Een paar grote bedrijven zorgen voor een belangrijk deel van die groei. Het gaat bijvoorbeeld om UCB, argenx of Galapagos. 'Zij lieten de beurswaarde sterk stijgen met de ontwikkeling van veelbelovende geneesmiddelen tegen enkele belangrijke ziektes.'Ook de kleinere spelers, met een marktwaarde onder het miljard euro, wonnen aan waarde: plus 400 miljoen tot 2,6 miljard euro. Groeimotoren zijn bijvoorbeeld de beursgangen van iTeos en Hyloris. De bestaande Belgische beursgenoteerde bedrijven zoals Bone Therapeutics, MDxHealth, Biocartis en Mithra hebben wel een minder jaar achter de rug, klinkt het nog.