België krijgt acht miljoen euro van de EU voor vier projecten rond 5G. Daarmee moeten onder meer de Westhoek, Waver en de Westerschelde beter geconnecteerd worden. Ook investeert Telecomminister Petra De Sutter in een expertisecentrum voor wie vragen heeft rond 5G en glasvezel.

Het geld komt uit Connecting Europe Facility (CEF), een EU-fonds rond digitale projecten. Voor ons land zijn er vier projecten geselecteerd.

Het grootste is Flanders Smart Fields, waarbij ziekenhuizen in de Westhoek worden verbonden met 5G om zo via drones laboratoriumstalen te vervoeren. De regio heeft historisch een slechte dekking voor 3G en 4G omdat ze door een lage bevolkingsdichtheid geen prioriteit zijn. Een degelijk 5G-signaal moet de digitalisering daar verbeteren. Hiervoor geeft Europa 4 miljoen euro aan België.

Drie miljoen euro gaat naar G connectivity for Wavre, de uitrol van een 5G-netwerk in de stad Waver en omstreken.

Het project 5G Estuary krijgt in een eerste fase 300.000 euro, dit is een onderzoeksproject om te kijken hoe 5G de digitalisering op de Westerschelde kan versnellen. Dit is een project van Orange Belgium en KPN en slaat vooral op scheepvaartverkeer. Het onderzoek zal een half jaar duren en wordt midden 2023 gepubliceerd.

Tot slot gaat er ook één miljoen euro naar GUIDE, dat is dan weer een stakeholders community om de samenwerking tussen verschillende CEF projecten te verbeteren en om data te verzamelen.

Opening Breedband-expertisecentrum

Gelijk met de projecten opent minister voor Telecommunicatie Petra De Sutter een Broadband Competence Office. Dat wordt een expertisecentrum voor burgers, bedrijven en overheden die met vragen zitten rond 5G en glasvezel. Juridische, technische en financiële specialisten zullen er vragen beantwoorden voor wie bijvoorbeeld tegen administratieve zaken opbokst om zelf fiber aan te leggen.

De federale overheid reikt daar vier miljoen euro voor uit, ook wordt er samengewerkt met gelijkaardige centra in Europa om best practices uit te wisselen. In praktijk zal het Broadband Competence Office onder de FOD Economie vallen en levert consultancybureau Deloitte gedurende drie jaar ondersteuning bij de activiteiten.

Het geld komt uit Connecting Europe Facility (CEF), een EU-fonds rond digitale projecten. Voor ons land zijn er vier projecten geselecteerd.Het grootste is Flanders Smart Fields, waarbij ziekenhuizen in de Westhoek worden verbonden met 5G om zo via drones laboratoriumstalen te vervoeren. De regio heeft historisch een slechte dekking voor 3G en 4G omdat ze door een lage bevolkingsdichtheid geen prioriteit zijn. Een degelijk 5G-signaal moet de digitalisering daar verbeteren. Hiervoor geeft Europa 4 miljoen euro aan België.Drie miljoen euro gaat naar G connectivity for Wavre, de uitrol van een 5G-netwerk in de stad Waver en omstreken.Het project 5G Estuary krijgt in een eerste fase 300.000 euro, dit is een onderzoeksproject om te kijken hoe 5G de digitalisering op de Westerschelde kan versnellen. Dit is een project van Orange Belgium en KPN en slaat vooral op scheepvaartverkeer. Het onderzoek zal een half jaar duren en wordt midden 2023 gepubliceerd.Tot slot gaat er ook één miljoen euro naar GUIDE, dat is dan weer een stakeholders community om de samenwerking tussen verschillende CEF projecten te verbeteren en om data te verzamelen.Gelijk met de projecten opent minister voor Telecommunicatie Petra De Sutter een Broadband Competence Office. Dat wordt een expertisecentrum voor burgers, bedrijven en overheden die met vragen zitten rond 5G en glasvezel. Juridische, technische en financiële specialisten zullen er vragen beantwoorden voor wie bijvoorbeeld tegen administratieve zaken opbokst om zelf fiber aan te leggen.De federale overheid reikt daar vier miljoen euro voor uit, ook wordt er samengewerkt met gelijkaardige centra in Europa om best practices uit te wisselen. In praktijk zal het Broadband Competence Office onder de FOD Economie vallen en levert consultancybureau Deloitte gedurende drie jaar ondersteuning bij de activiteiten.