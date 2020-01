The Ministry of Privacy wil de eerste Belgische privacywaakhond zijn. De organisatie van privacy-activist Matthias Dobbelaere-Welvaert wordt vandaag gelanceerd, op de Europese dag van de Privacy.

De privacy-activisten achter The Ministry of Privacy staan al bekend om haar verzet tegen het gebruik van vingerafdrukken op de Belgische eID. De organisatie wordt vandaag officieel gelanceerd en plant in de toekomst acties tegen onder meer het gebruik van ANPR camera's in het openbaar, slimme elektriciteitsmeters, smart cities en meer. Ze zal ook leden vertegenwoordigen bij klachten.

De organisatie werd al eind 2018 opgericht, als Private Stichting om de fondsen te beheren van de stopvingerafdruk.be-crowdfunding. Nu wordt ze ook operationeel actief. "We worden elke week wel opnieuw geconfronteerd met een privacyschandaal, het ene al wat groter dan het andere. De vingerafdrukken spreken uiteraard tot ieders verbeelding, maar evengoed was er vorige week terecht oproer over hoe dokters zich illegaal toegang verlenen tot medische dossiers. Of denk aan ANPR-camera's die overal zonder nadenken worden neergezet. Het stopt nooit, en dit land had dringend nood aan een échte privacywaakhond, wat andere landen trouwens al veel langer hebben", zegt directeur en privacy-activist Matthias Dobbelaere-Welvaert in een persmededeling.

The Ministry of Privacy treedt als privacywaakhond dan ook in de voetsporen van buitenlandse organisaties als het Bits of Freedom (Nederland) en Privacy First (Verenigd Koninkrijk). Het wil daarbij ook naar de specifiek Belgische situatie kijken. "We kijken de ganse tijd naar reuzen als Facebook en Google, maar er zijn ook Belgische bedrijven die het vaak niet al te nauw nemen met onze privacy. Proximus is een mooi voorbeeld van een lokale dataslurper. Bovendien is er geen enkele organisatie op dit moment die Belgische burgers kan vertegenwoordigen bij privacyklachten over overheden of bedrijven", aldus Dobbelaere-Welvaert.

