In Brussel openen op 17 oktober de deuren van het Pixel Museum. Dat is een van de zeven grootste videogamesmusea ter wereld.

Het museum is ondergebracht in het historische Hotel des Douanes, op de site van Tour & Taxis in Brussel. Liefhebbers vinden er een collectie van meer dan tweehonderdvijftig games, waarvan sommige nooit in Europa zijn uitgebracht. Aan de hand van ruim tweeduizend items wordt de geschiedenis van gaming belicht, en een museumshop met merchandising ontbreekt evenmin.

Interactieve belevenis

Het Pixel Museum is bovendien interactief. Bezoekers kunnen op meer dan vijftig consoles en speelautomaten met oude én nieuwe games hun talent testen.

Het Pixel Museum is geopend van donderdag tot en met zondag. Kaartjes kosten 12 euro voor volwassenen en 9 euro voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar.

