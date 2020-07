Google Belgium moet een boete van 600.000 euro betalen. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit bestraft het bedrijf omdat het weigerde om schadelijke zoekresultaten te verwijderen.

De GBA legt de boete op na een klacht van een man die enkele zoekresultaten wou laten verwijderen uit de zoekmachine. Sinds enkele jaren hebben Europeanen het 'recht om vergeten te worden', waarbij je kan vragen om sommige resultaten te weren. Maar in eerste instantie beslist Google zelf of zo'n verzoek gerechtvaardigd is.

De man in kwestie wordt niet bij naam genoemd, maar het gaat volgens de GBA om een man met een rol in het openbare leven. De resultaten die hij wou verwijderd zien gaan om zijn mogelijke banden met een politieke partij, die hij zelf weerlegt, en een pesterijklacht tegen hem, die al jaren geleden ongegrond werd verklaard.

Google wou beide resultaten niet verwijderen. De Geschillenkamer van de GBA geeft Google gelijk voor het eerste deel, omdat de man een rol in het openbare leven heeft en die resultaten in het algemeen belang zijn.

Maar voor de pesterijklacht is de GBA zeer kritisch voor Google: Het bedrijf is met haar weigering nalatig geweest omdat het bedrijf bewijzen in handen had dat de feiten in kwestie 'irrelevant en verouderd' waren. Zo gaat het om een klacht van meer dan tien jaar geleden en zijn de feiten nooit bewezen.

Gebrekkig aanvraagformulier

De boete van 600.000 euro komt er niet alleen om het weigeren. De GBA is ook van oordeel dat het aanvraagformulier voor verwijdering onvoldoende transparant is. De GBA vraagt dan ook aan Google om dat formulier binnen de Europese Economische Ruimte aan te passen.

Google Belgium speelt de bal door

Opmerkelijk is dat Google Belgium in haar argumentatie de klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als niet gegrond beschouwde omdat de verantwoordelijke voor de verwerking niet Google Belgium, maar Google LLC, het moederbedrijf in de VS, is.

Die redenering volgt de Geschillenkamer van de GBA niet. Beide organisaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bijgevolg is de Belgische lokale dochter van Google aansprakelijk.

Dat is een opmerkelijk precedent, want grote technologiebedrijven wijzen bij dergelijke situaties wel vaker naar hun Europees of Amerikaans hoofdkwartier, waardoor een uitspraak vaak langer duurt en complexer wordt. Wel volgt de Geschillenkamer Google dat de Ierse vestiging (het Europees hoofdkwartier), niet verantwoordelijk is voor de verwijdering van de zoekresultaten.

Grootste boete ooit

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit is het de grootste boete die het ooit oplegde. Het vorige record lag op 50.000 euro. Ook voor Google is dat waarschijnlijk een record in ons land. In 2011 kreeg het bedrijf nog een schikking van 150.000 euro voorgesteld omdat het met zijn Street View wagens per ongeluk ook persoonlijke communicatie onderschepte.

Update 15.30 uur:

Google laat weten dat het in beroep gaat tegen de boete. Die wordt ingediend bij de Marktrechtbank, een onderdeel van het Brusselse Hof van Beroep.

"Sinds 2014 hebben we hard gewerkt om het recht op vergetelheid in Europa te implementeren en een verstandig evenwicht, gebaseerd op principes, te vinden tussen het recht van mensen op toegang tot informatie en de bescherming van hun privacy. We waren van mening dat deze zaak niet voldoet aan de criteria van het Europese Hof van Justitie om gepubliceerde journalistiek uit zoekresultaten te verwijderen - we vonden dat het in het algemeen belang is dat deze rapportage opzoekbaar blijft. De Gegevensbeschermingsautoriteit is het daar niet mee eens. We zullen dus aan het Hof vragen om te beslissen." Aldus Google in een reactie aan Data News.

