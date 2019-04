België telt 4.382.123 internetaansluitingen

Ons land telt iets meer dan 4,3 miljoen actieve internetaansluitingen. Het aantal neemt gestaag toe, de bedrijfsmarkt groeit iets sneller.

In het vierde kwartaal van 2018 waren er 4.382.123 actieve internetaansluitingen, dat zijn er 2,22 procent meer dan in dezelfde periode in 2017, of 0,74 procent meer dan in het derde kwartaal van 2018. Dat berekende ISPA, de sectorvereniging die de voornaamste vaste internetproviders vertegenwoordigt. Netto kwamen er 95.340 verbindingen bij ten opzichte van een jaar eerder.

Op de bedrijfsmarkt is de groei iets groter. Daar steeg het aantal met 3,63 procent naar 431.270 lijnen ten opzichte van een jaar eerder. In absolute aantallen zijn dat bijkomende 15.090 verbindingen.

Het aantal internetverbindingen zit in ons land al een tijdje op laag groeiend maar stabiel tempo. Dat komt vooral omdat de meeste huishoudens en bedrijven vandaag over een breedbandverbinding beschikken. Tot enkele jaren geleden werd er nog een opdeling gemaakt in breedband en inbelverbindingen, maar die laatste zijn intussen zo goed als uitgestorven.