België trekt beveiliging essentiële diensten op

Het gaat om de Europese NIS-richtlijn (Netwerk- en Informatiesystemen) die gisteren in de Kamer werd aangenomen als Belgische wet. Die wet wordt van kracht na publicatie in het staatsblad.

In eerste instantie vereist de NIS-wet dat essentiële diensten in ons land, en de aanbieders ervan, worden geïdentificeerd. Vervolgens worden zij in de eerste zes maanden na de inwerkingstreding worden gecontacteerd door de overheid om hen in te lichten over de nodige verplichtingen.

Het gaat om zes sectoren: energie, vervoer, financiën, gezondheidszorg, drinkbaar water en digitale infrastructuur. Ook Cloud computingdiensten vallen onder de wet. Opmerkelijk genoeg geldt ze ook voor aanbieders van online marktplaatsen en zoekmachines.

Zo'n aanbieder van essentiële diensten moet volgens de wet voldoen aan een aantal veiligheidsmaatregelen, maar ook incidenten zoals cyberaanvallen melden aan de overheid. Wat die veiligheidsmaatregelen precies zijn is niet bekend.