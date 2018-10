België voor het eerst vertegenwoordigd in Europese cybersecurity-wedstrijd

Het team won in maart de Belgische Cyber Security Challenge (CSCBE) en werd aangevuld met de top vijf van deelnemende studenten jonger dan 21 jaar. Enkel laatstejaarsstudenten in ICT van de Belgische hogescholen en universiteiten konden deelnemen.

In Londen zullen de Belgen het opnemen tegen de beste teams uit zeventien andere landen. Niet alleen technische vaardigheden zullen nodig zijn om de wedstrijd te winnen, maar ook soft skills, een vlotte samenwerking en goede verbale kwaliteiten. Het is de eerste keer dat er een Belgisch team deelneemt aan de Europese wedstrijd. Volgens deelnemer Jim Bauwens maakt het team zeker kans om te winnen, al zijn de tegenstanders niet min. "Vooral Spanje en Oostenrijk zijn geduchte tegenstanders", aldus Bauwens. "De sterkte van ons team is dat we zeer complementair zijn."

Opvallend is dat het team bestaat uit negen Nederlandstaligen en slechts een Franstalige. "Dat komt omdat er vooral Nederlandstalig teams deelnemen aan de CSCBE", verklaart persverantwoordelijke Giovanni Salvo. Zo'n 55 procent van de deelnemers aan de kwalificatieronde kwam uit Vlaanderen, 20 procent kwam uit Brussel en 25 procent uit Wallonië. Daarnaast zijn er volgens Salvo meer cybersecurity-opleidingen in Vlaanderen.

Cybersecurity-experten gezocht

De studenten hopen niet alleen een podiumplaats te behalen, maar met deze challenge ook een interessante job of stageplaats in de wacht te slepen. Ze hebben alvast heel wat keuze, want zowel in de private als in de publieke sector worden er experten in cybersecurity gezocht. Bedrijven, maar ook andere spelers als Defensie, sponsoren daarom maar al te graag de CSCBE, want zo komen ze in contact met de "elite" van de studenten gespecialiseerd in cybersecurity.

Het is daarnaast ook een manier om jongeren de specialisatie te laten leren kennen. "Cyberattacks zijn een realiteit. Regelmatig horen we in het nieuws wel iets over een nieuwe aanval. Door zich hierin te specialiseren, kunnen jongeren België leren beschermen", besluit Phédra Clouner, adjunct directeur van het Centrum voor Cybersecurity België