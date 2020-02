Het blockchainproject van de Europese Commissie heeft haar eerste knooppunten online. De primeur is voor ons land.

In 2018 ondertekenden 21 lidstaten, waaronder België het European Blockchain Partnership (EBP). Het doel is een Europese Blockchain Service Infrastructure (EBSI) op te zetten om zo dienstverlening op basis van blockchain doorheen Europa op te zetten.

In ons land staan Belnet en Smals in voor het opzetten van de knooppunten. Een eerste knooppunt, en tevens het eerste in Europa, is sinds 12 februari operationeel gezet door Belnet. Binnenkort volgt er een tweede node door Smals. Intussen zijn er ook in een aantal andere lidstaten knooppunten online gegaan.

De bedoeling is dat de 21 lidstaten in totaal 30 knooppunten opzetten met het oog op grensoverschrijdende diensten. De focus ligt daarbij op overheidsgerelateerde projecten.

Momenteel gaat het vooral om het uittesten van use cases. Zo loopt er een test rond de erkenning van diploma's op Europees niveau waar onder meer Onderwijs Vlaanderen en ARES (Académie de recherche et d'enseignement supérieur) aan meewerken. In een latere fase wordt er gekeken welke diensten effectief nut hebben om als Europees blockchainproject op te zetten.

In 2018 ondertekenden 21 lidstaten, waaronder België het European Blockchain Partnership (EBP). Het doel is een Europese Blockchain Service Infrastructure (EBSI) op te zetten om zo dienstverlening op basis van blockchain doorheen Europa op te zetten.In ons land staan Belnet en Smals in voor het opzetten van de knooppunten. Een eerste knooppunt, en tevens het eerste in Europa, is sinds 12 februari operationeel gezet door Belnet. Binnenkort volgt er een tweede node door Smals. Intussen zijn er ook in een aantal andere lidstaten knooppunten online gegaan.De bedoeling is dat de 21 lidstaten in totaal 30 knooppunten opzetten met het oog op grensoverschrijdende diensten. De focus ligt daarbij op overheidsgerelateerde projecten.Momenteel gaat het vooral om het uittesten van use cases. Zo loopt er een test rond de erkenning van diploma's op Europees niveau waar onder meer Onderwijs Vlaanderen en ARES (Académie de recherche et d'enseignement supérieur) aan meewerken. In een latere fase wordt er gekeken welke diensten effectief nut hebben om als Europees blockchainproject op te zetten.