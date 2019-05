Ons land contacteerde Twitter het afgelopen jaar 41 keer met de vraag om extra informatie te geven. Wel is het onduidelijk of er ook accounts werden geschrapt.

Het halfjaarlijks transparantierapport van Twitter geeft een inkijk in de verzoeken die vanuit verschillende landen komen. Daaruit blijkt dat België (hoofdzakelijk via politiediensten en justitie) in de tweede helft van 2018 24 keer bijkomende informatie opvroeg. In de eerste helft was dit 17 keer.

Het gaat daarbij om 25 accounts in de eerste helft van vorig jaar en 30 accounts in de tweede helft. Twitter werkte daarbij in respectievelijk 76 procent en 83 procent van de gevallen mee. Welke informatie daarbij werd gegeven is niet bekend.

Hoewel de cijfers licht stijgen in de tweede helft is de algemene trend wel dalend. In 2016 was er een forse stijging van 88 verzoeken (tegenover slechts 16 in 2015). In 2017 lag het totaal op 46.

Of er ook accounts zijn geschrapt is niet duidelijk. Twitter publiceert hier cijfers over, maar die gegevens zijn niet beschikbaar voor België. Zo weten we dat er in 2017 geen juridische verzoeken kwamen om accounts te schrappen, maar wel 3 vanuit overheidsagentschappen of politiediensten (waar Twitter niet op in ging). Voor dit jaar zijn die cijfers niet beschikbaar.

Wel zijn de cijfers in verhouding vrij laag. Zo diende Frankrijk alleen al in de tweede helft van vorig jaar 373 informatieverzoeken en 110 verwijderverzoeken in. Voor Nederland ligt dat op 39 informatieverzoeken en 3 verwijderverzoeken. Wereldwijd komen zulke verzoeken vooral uit de VS, Japan, India, Duitsland en Frankrijk.