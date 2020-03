Het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) gaat de komende acht weken extra rekencapaciteit beschikbaar stellen aan onderzoekers in hun strijd tegen het coronavirus.

Een supercomputer beschikt over een gigantische rekenkracht, te vergelijken met die van duizenden gewone computers die samenwerken. De BrENIAC Tier-1 supercomputer die het VSC tijdelijk wil inzetten om het coronavirus te bedwingen, is de snelst werkende computer in Vlaanderen. Het rekenmonster bevindt zich aan de KU Leuven. 'We hebben in Vlaanderen een topinfrastructuur voor onderzoeksdoeleinden. Het is goed dat we die volop inzetten in de strijd tegen Covid-19', zegt Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits (CD&V).

Met behulp van de supercomputer zou er, door het uitbesteden van bepaalde taken, sneller een oplossing voor de coronacrisis kunnen worden gevonden. Denk aan het modelleren van moleculen die de basis zijn voor het ontwikkelen van een medicijn of aan het berekenen van epidemiologische modellen om de verspreiding van het virus in kaart te brengen.

Minister Crevits noemde het 'hartverwarmend' om te zien dat in tijden van crisis, naast burgers ook onderzoekers initiatieven nemen om samen de strijd aan te gaan tegen het coronavirus.

Het Vlaams Supercomputer Centrum wordt beheerd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), in samenwerking met de vijf Vlaamse universiteiten.

