De Belgische financiële consultant Finalyse is slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. Maar een goede voorbereiding en een beetje geluk zorgden er voor dat het bedrijf geen ernstige problemen ondervond.

Op kerstavond werd Finalyse getroffen door ransomware. Met de Avaddon ransomware slaagden cybercriminelen er in om zo'n 98 gigabyte aan data te bemachtigen. Avaddon duikt sinds afgelopen zomer op en vraagt, zoals wel meer ransomware, een betaling in bitcoin. Wie niet binnen de 7 dagen betaalt, ziet het te betalen bedrag verdubbelen.

Tegenover Data News bevestigt Finalyse dat er een poging is geweest, maar het plan van de daders heeft niet gewerkt. 'Alle securityprocedures hebben zeer goed gewerkt,' vertelt Benoît Leman, managing partner van Finalyse. 'Zodra ons IT-team de malware heeft opgemerkt, zijn alle toestellen preventief stilgelegd en is er een backup procedure begonnen.'

Geen vertrouwelijke gegevens

Dat wil zeggen dat het bedrijf haar activiteiten kon herstellen zonder te moeten betalen. Ook over de gestolen 98 gigabyte maakt B. Leman zich weinig zorgen. 'Ze hebben onder meer excelbestanden met prijzen gekopieerd, en marktdata, maar het gaat grotendeels om gegevens die publiek beschikbaar zijn. Voor zover we weten is er geen vertrouwelijke informatie gestolen.'

Finalyse heeft sinds vanmorgen haar klanten per mail ingelicht over de aanval. Ook daarin benadrukt het dat de gestolen data vrij algemene gegevens bevat die geen risico vormen voor de klanten of partners van het bedrijf.

De impact van de aanval is door degelijke procedures zeer beperkt gebleven. Al geeft Mr. Leman aan dat er ook een portie geluk bij kwam kijken. "Het gebeurde op 24 december, vlak voor middernacht. Dat is op zich een goed gekozen timing voor de hackers, maar we hebben het geluk gehad dat onze IT-manager net op dat moment onze systemen checkte."

"We zijn getroffen geweest, maar dankzij onze interne organisatie en een beetje geluk zijn we snel kunnen herstellen."

