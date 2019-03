Belgisch glasvezelaanbod blijft marginaal in Europa

Het goede nieuws is dat ons land 51,2 procent meer FTTH en FTTB (fibre-to-the-home en fibre-to-the-building) aansluitingen telt dan een jaar eerder. Ook vorig jaar ging die groei er al met 48 procent op vooruit.

Daarmee zit ons land bij de groep van de grootste groeiers zoals Nederland (+51,5 procent), Letland (+52,2 procent), Andorra (+61,4 procent), Wit-Rusland (+64,5 procent) of Roemenië (+52,6 procent)

Maar ondanks de inhaalbeweging blijven de totale inspanningen marginaal. In de totale ranking van (geografisch) Europa komt België niet eens voor. Dat blijkt uit cijfers van de FTTH Council Europe, de lobbygroep voor glasvezel zeg maar, die werden aangeleverd door IDATE. Het gaat om een studie die plaatsvond in september 2018, maar nu wordt bekendgemaakt.

Die jaarlijkse ranking kijkt naar het percentage huizen of gebouwen die zijn aangesloten op glasvezel. De top vijf wordt aangevoerd door Letland (50,3 procent), Litouwen (46,8 procent), Spanje (44 procent), Zweden (43,6 procent) en Wit-Rusland (40 procent).

Minder dan één procent

Dat België niet in die ranking zit komt omdat ons land nog steeds minder dan één procent aansluitingen telt. Oostenrijk en Verenigd Koninkrijk, de hekkensluiters in de huidige ranking, zitten bijvoorbeeld op anderhalf procent.

Betekent dit dat ons land achtergesteld is op vlak van internetconnectiviteit? Neen. Het verhaal heeft meerdere kanten. Zo heeft België in het verleden geïnvesteerd in haar kabelnetwerk (Telenet) en in de verbetering van de koperverbindingen (de klassieke telefoonlijnen die ADSL en VDSL mogelijk maken).

Dat andere landen veel verder staan met glasvezel komt omdat ze ofwel niet konden verderbouwen op een bestaand netwerk, of omdat het bestaande kopernetwerk te slecht was om er breedband internet op uit te bouwen. Zo kon Proximus de zware investering in glasvezel lange tijd afhouden omdat er nog best wat rek zat op de bestaande technologie. We moeten daarbij ook opmerken dat Proximus hoofdzakelijk op bedrijven mikt met haar huidige uitrol.

Dat we niet in de rangschikking staan is dus geen ramp. Al tonen de cijfers wel aan dat de uitrol die Proximus intussen al twee jaar doet, nog steeds in de beginfase staat en glasvezel tot aan de deur, tenminste voor consumenten, eerder uitzondering dan regel is.