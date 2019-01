Belgisch Internetknooppunt ziet verkeer met 14 procent stijgen

In totaal verwerkte BNIX het afgelopen jaar 451 petabyte aan data, een stijging van veertien procent ten opzichte van 2017. Gemiddeld gaat het om een datastroom van 120 Gbit/seconde, met pieken tot 220 Gbit per seconde.

De volumegroei is volgens Belnet, het Belgische nationale onderzoeksnetwerk, te danken aan internetproviders (Proximus, Voo, Belnet zelf...) en hostingproviders (OVH, Facebook...) die zelf upgrades hebben doorgevoerd. "De vraag naar hogere aansluitsnelheden neemt sterk toe. Daarom zijn we in 2017 gestart met het aanbieden van 100G-poorten op het BNIX-platform", aldus Jan Torreele, directeur van Belnet, in een mededeling.

In totaal telt BNIX momenteel negen actieve 100G-aansluitingen, aangevuld met 48 10 Gbit/s-, 27 1 Gbit/s- en elf 100 Mbit/s-aansluitingen.

"De afgelopen vijf jaar zagen we meer dan een verdubbeling van de gemiddelde trafiek, van 55 Gbit/s naar 120 Gbit/s. Door de technologische ontwikkelingen en de sterke opkomst van mobiel internet, e-commerce, clouddiensten en het internet of things gaat het internetgebruik in België de komende jaren alleen nog maar stijgen," stelt Torreele.

Het verkeer via BNIX is voor alle duidelijkheid niet het totale Belgische internetverkeer. Het gaat om verkeer dat leden van BNIX, via het knooppunt sturen. Onder meer Telenet, Proximus, Orange, Voo, EDPnet en Dommel zijn zijn klant, maar ook contentspelers zoals Facebook, Microsoft, OVH en VRT werken met BNIX.

Hoeveel het totale internetverbruik voor ons land is, valt niet exact af te leiden uit de cijfers. Maar Belnet geeft aan dat voor hun eigen verkeer 30-35 procent via BNIX loopt en dat dat voor andere providers gelijkaardig kan zijn.

Dinsdagavond internetavond

Wel geven de cijfers over BNIX een mooie indicatie over de drukke momenten op het Belgische internet. Zo zijn januari en november de piekmaanden en was juli de rustigste maand. Doorheen de week ligt de piek doorgaans op dinsdagavond tussen 20 en 22 uur. Zaterdagen en zondagen zijn dan weer het rustigst.