De business continuity komt niet meteen in het gedrang en de solidariteit is enorm groot, zo vernam Data News van de CEO van het Belgische IT-nearshoringbedrijf Skelia dat 300 medewerkers in Oekraïne telt.

'Gelukkig waren we voorbereid', vertelt Patrik Vandewalle, oprichter en CEO van het Belgische nearshoringbedrijf Skelia dat sinds 2008 ook activiteiten heeft in Oekraïne. Skelia telt momenteel zo'n 300 medewerkers in Oekraïne die hun IT-diensten aanbieden in 14 landen. Die dienstverlening komt zeker niet in het gedrang, zo horen we. 'We hebben goeie business continuity plannen en al onze mensen zijn momenteel in veiligheid', benadrukt Vandewalle.

Skelia heeft zoals heel wat IT-bedrijven de afgelopen jaren gewerkt aan een gedecentraliseerde aanpak. Alles draait er bijvoorbeeld al jaren in de cloud en ook satellietverbindingen zijn aanwezig. Maar de afgelopen maanden is er stevig verder gewerkt aan die business continuity plannen. 'We volgden uiteraard de politieke situatie met argusogen en hebben daarom de nodige voorbereidingen getroffen. Gelukkig want dat geeft ons nu de flexibiliteit die we nodig hebben. Al is het 'worst case scenario' er nu toch vroeger gekomen dan iedereen in Oekraïne verwacht had.'

Belangrijke nearshoring voor Europa

Oekraïne is met 100.000 IT'ers een van de IT-sterkhouders in Europa: voornamelijk nearshoring. Een 300-tal werkt bij Skelia, hoofdzakelijk in de stad Lviv. Het kantoor is een uur verwijderd van de Poolse grens. 'De sirenes hebben deze nacht inderdaad even geloeid in Lviv, maar dat was om de staat van oorlog aan te kondigen. Er is zeker geen acuut gevaar geweest, alles is hier vrij rustig', aldus Vandewalle. Wel is er een explosie geweest in een militaire luchthaven op een 50-tal kilometer van de stad. 'Onze focus ligt uiteraard in eerste instantie op de veiligheid van de eigen mensen. We weten waar iedereen zich bevindt, en iedereen kan ook verder werken vanop verschillende locaties. We hebben een crisiscel die alles coördineert.'

'Solidariteit is groot'

Skelia voorziet humanitaire steun waar nodig en zorgt ook voor opvang in Lviv en Polen voor wie het het nodig heeft. 'We krijgen daarnaast heel veel steun van onze klanten, zowel moreel, logistiek als fysiek: dat is écht hartverwarmend. En ook de solidariteit in de sector en bij de mensen is enorm groot', zegt Vandewalle. 'Iedereen staat klaar om elkaar te helpen. Sommige mensen willen zelfs een deel van hun loon afstaan om anderen te kunnen helpen. Dit typeert echt Oekraïne: ik zie het in niet veel andere landen zomaar gebeuren', klinkt het. De CEO signaleert verder nog dat er momenteel een enorme hoeveelheid aan fake news passeert in het land, 'al is dat ook iets waar ze hier al jaren mee te maken krijgen'.

