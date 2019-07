Wat ludiek begon, is met 16 miljoen views wereldwijd de voorbije twee dagen een echte hype op het internet. UserInyerface, een designspelletje van het Belgische digital products agency Bagaar, omvat zowat alle frustraties van webdesigners. Spelers moeten zo snel mogelijk en binnen de vier minuten enkele opdrachten vervullen op een verschrikkelijk ongebruiksvriendelijke website.

"User Inyerface is een beetje de Ugly Belgian Houses voor design en webdesign", zegt digital creative Dieter Desmet van Bagaar. Het was de vicepresident product engineering bij communicatietool Slack die deze week op Twitter het vuur aan de lont stak. Nadat techsites The Verge en The Next Web woensdag het spelletje oppikten, ging de website viraal. "Donderdagochtend zaten we aan 2 miljoen views, deze ochtend zitten we -onverhoopt- al aan 16 miljoen unieke bezoekers. En het aantal views blijft almaar stijgen."

In Internet of Things-projecten is de user interface, zeg maar de gebruikseenvoud van websites of platformen, een belangrijke discipline. Met de website wil Bagaar een lans voor breken voor betere UI. Op User Inyerface is zowat alles ontworpen om frustraties op te wekken: fout gelabelde knoppen, ingewikkelde wachtwoordregels, onvermoeibare pop-ups, enzovoort. Om de spanning tijdens het 'spel' extra op te drijven, zie je bovendien de tijd duidelijk wegtikken.

Sollicitaties stromen binnen

Inmiddels stromen bij het Antwerpse agency honderden e-mails met felicitaties en uiteraard ook hartelijke verwensingen toe. Bagaar kreeg zelfs een honderdtal spontane sollicitaties. Ook op Twitter was het item gisteren een tijdje trending topic. "We hebben de website eigenlijk ontworpen als gimmick", zegt Tim Van den Bergh. "Dat die wereldwijd viraal zou gaan, hadden we niet kunnen voorspellen."