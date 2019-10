Halfweg de World Solar Challenge in Australië rijdt een zonnewagen van Leuvense ingenieursstudenten in derde positie.

Net zoals in de voorbije edities zijn het vooral de Nederlandse teams die de plak zwaaien. Het team van de universiteit van Twente ligt na twee dagen rijden op kop, voor dat van Delft.

De Belgische zonnewagen, Bluepoint genaamd, was zondagavond als snelste het centrum van Darwin uitgereden en lag dus heel even in pole position. Nadien werd er haasje over gespeeld met de Nederlandse teams. "Zo'n zonnewagen voorbijsteken is een hele operatie, je hebt een lange afstand nodig om veilig voorbij te kunnen steken zonder veel energie te verspillen", vertelt Dries Ketelslegers van het Agoria Solar Team. Na die eerste hectische dag eindigde Bluepoint op de vierde plaats, na een team uit Groningen.

De tweede dag raakte dat Groningse team uit podiumkoers, toen de accu van hun zonnewagen te warm werd. "Het is daar boven de 40 graden. De accu wordt normaal gesproken gekoeld door de buitenlucht, maar die koelt hem niet meer af", aldus een woordvoerster van het team. De wagen moest even stoppen en zakte daardoor terug naar plaats acht. Het Belgische Solar Team kon plaats drie overnemen.

Na 1765 kilometer ligt Bluepoint 20 minuten voor op een Duitse wagen en twintig minuten achter op het team uit Delft. De Leuvense studenten ambiëren nog steeds de eerste plaats. Ze hopen voordeel te halen uit hun systeem om 'te zeilen op de wind'. Omdat een zonnewagen om de efficiëntie te verhogen zo licht mogelijk wordt gemaakt, bestaat het risico dat hij bij een hoge zijwind gaat zwalpen op de weg en dat hij daarom moet vertragen. Door zijn innovatief zeilsysteem moet de Leuvense wagen evenwel niet vertragen en geeft de wind hem daarentegen nog een duwtje in de rug. De aankomst wordt donderdag verwacht.