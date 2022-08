Ons land heeft dan wel een verbod op zogeheten 'lootboxes' in videogames, daar wordt niet op gecontroleerd. Dat moet blijken uit onderzoek.

De studie, die gespot werd door gespecialiseerde site gamesindustry.biz, meldt dat van de honderd meest winstgevende iPhone games in België, er 82% een lootbox-systeem bevatten. En dat zou niet mogen, want die zijn technisch gezien verboden in ons land sinds 2018. De Belgische Kansspelcommisie ziet lootboxen als een kansspel wanner het gaat om willekeurige, virtuele beloningen die spelers met geld kunnen aankopen. Ze mogen dus niet aanwezig zijn in games voor minderjarigen.

Sinds de invoer van dat verbod hebben onder meer grote speluitgevers Nintendo en Activision Blizzard besloten bepaalde spellen niet in ons land uit te brengen. Anderen, waaronder EA en Valve, brengen een aangepaste versie van spelletjes uit die het systeem niet bevatten.

Maar voor uitgevers die zich niet te veel van de wet aantrekken, is er dus ook niet meteen een probleem, schrijft Leon Y. Xiao, die de studie naar lootboxes in ons land deed. Een deel van de bedrijven zou de wet omzeilen of gewoon negeren, en omdat controle moeilijk is, krijgen bedrijven die zich niet aan de regels houden een oneerlijk voordeel. Op die manier geeft de wet bedrijven en ouders bovendien een vals gevoel van veiligheid, schrijft Xiao nog.

De invoering van het verbod op lootboxes in België was destijds een primeur en het deed veel stof opwaaien. Sindsdien is de discussie over de systemen ook in andere landen gevoerd. Onder meer Nederland heeft ook een verbod op het mechanisme ingevoerd.

