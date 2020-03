In België ligt het gebruik van een zakelijke VPN momenteel bijna drie keer hoger dan voor 11 maart. Door het thuiswerk lijken velen ook langer te werken.

Sinds 11 maart is het gebruik van VPN met 187,76 procent gestegen. Dat meldt NordVPN op basis van haar eigen statistieken. Ook in andere landen is er een aanzienlijke stijging. In Frankrijk gaat het om +187,71 procent, in Nederland (dat later met thuisbleefmaatregelen kwam) om 240,67 procent. In het Verenigd Koninkrijk gaat het dan weer om een beperkte stijging van 48,1 procent. In Italië gaat het slechts om 10,57 procent.

De cijfers verdienen wel enige nuance. Zo gaat het om het gebruik van één VPN-provider. Het gebruik van andere VPN-diensten zoals Fortinet, of Pulse worden dus niet meegeteld. Ook kan het zijn dat in bepaalde landen een andere thuiswerkcultuur heerst, waardoor een stijging nu veel groter of kleiner kan lijken. Al blijven de cijfers van NordVPN wel relevant om een logische trend waar te nemen.

Langer werken

NordVPN laat ook weten dat de verkoop van haar VPN-diensten verzesvoudigd is. Maar niet alleen het aantal gebruikers of hoe vaak ze per week worden gebruikt is gestegen, thuiswerkers lijken ook langer te werken ten opzichte van normale thuiswerkdagen. In België stijgt dat van gemiddeld 9 uur naar 10 uur. Ook in Nederland, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk is een gelijkaardige stijging. In de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada gaat het zelfs naar elf uur per dag.

Tot slot is er ook een zeer logisch gevolg van het thuiswerken: we gebruiken veel meer onze pc en minder onze mobiele apps. Voor België ziet het bedrijf een stijging van 96,63 procent in het gebruik van desktops (waaronder vermoedelijk ook laptops vallen), en een daling van 16,67 procent voor mobiele verbindingen.

Hier schommelen de cijfers sterk per land. Zo is er in Oostenrijk 161 procent meer pc-gebruik, maar geen daling of stijging in mobiele toepassingen en is er in Nederland 112,9 procent meer pc-gebruik en een stijging van 44,09 procent in het aantal mobiele toepassingen. Mogelijk ligt een deel van de verklaring hier ook bij het feit dat het om cijfers van één leverancier gaat en iemand met een VPN voor een werklaptop mogelijk geen of een andere VPN gebruikt voor mobiele apps.

Sinds 11 maart is het gebruik van VPN met 187,76 procent gestegen. Dat meldt NordVPN op basis van haar eigen statistieken. Ook in andere landen is er een aanzienlijke stijging. In Frankrijk gaat het om +187,71 procent, in Nederland (dat later met thuisbleefmaatregelen kwam) om 240,67 procent. In het Verenigd Koninkrijk gaat het dan weer om een beperkte stijging van 48,1 procent. In Italië gaat het slechts om 10,57 procent.De cijfers verdienen wel enige nuance. Zo gaat het om het gebruik van één VPN-provider. Het gebruik van andere VPN-diensten zoals Fortinet, of Pulse worden dus niet meegeteld. Ook kan het zijn dat in bepaalde landen een andere thuiswerkcultuur heerst, waardoor een stijging nu veel groter of kleiner kan lijken. Al blijven de cijfers van NordVPN wel relevant om een logische trend waar te nemen.NordVPN laat ook weten dat de verkoop van haar VPN-diensten verzesvoudigd is. Maar niet alleen het aantal gebruikers of hoe vaak ze per week worden gebruikt is gestegen, thuiswerkers lijken ook langer te werken ten opzichte van normale thuiswerkdagen. In België stijgt dat van gemiddeld 9 uur naar 10 uur. Ook in Nederland, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk is een gelijkaardige stijging. In de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada gaat het zelfs naar elf uur per dag.Tot slot is er ook een zeer logisch gevolg van het thuiswerken: we gebruiken veel meer onze pc en minder onze mobiele apps. Voor België ziet het bedrijf een stijging van 96,63 procent in het gebruik van desktops (waaronder vermoedelijk ook laptops vallen), en een daling van 16,67 procent voor mobiele verbindingen.Hier schommelen de cijfers sterk per land. Zo is er in Oostenrijk 161 procent meer pc-gebruik, maar geen daling of stijging in mobiele toepassingen en is er in Nederland 112,9 procent meer pc-gebruik en een stijging van 44,09 procent in het aantal mobiele toepassingen. Mogelijk ligt een deel van de verklaring hier ook bij het feit dat het om cijfers van één leverancier gaat en iemand met een VPN voor een werklaptop mogelijk geen of een andere VPN gebruikt voor mobiele apps.