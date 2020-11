Het IT Service Management Forum (itSMF) heeft Eddy Peters van IT-dienstenleverancier CTG aangesteld als nieuwe voorzitter van de Belgische afdeling. Vanaf 2021 volgt hij Bart Van Brabant, voormalig CIO van Coreso, op.

Het itSMF is een wereldwijd platform waar experten rond servicemanagement, dienstenleveranciers, klanten en verkopers hun ervaring en ideeën uitwisselen. Eddy Peters wordt de vijfde voorzitter in de geschiedenis van itSMF België.

Relatie verbeteren

Tijdens zijn mandaat van drie jaar zal Peters IT'ers helpen van elkaar te leren hoe bedrijven zich het best omvormen tot een digitale dienstenleverancier. Verder zal hij via online events ook het accent leggen op een betere interactie tussen IT'ers en de andere departementen binnen bedrijven.

'IT'ers zijn kraks op het vlak van technologie. Maar ze slagen er niet altijd even goed in om hun collega's aan de kant van de business uit te leggen wat het resultaat en de impact is van hun technologie. Die relatie wil ik via het itSMF de volgende drie jaar helpen verbeteren', aldus Peters, die zelf ITSM-consultant is bij dienstenleverancier CTG

Over itSMF Het Information Technology Service Management Forum werd in 1991 in Engeland opgericht. itSMF België bestaat sinds 2001. Wereldwijd telt de organisatie ruim 6.000 aangesloten bedrijven verspreid over meer dan 58 landen. De meer dan 40.000 leden werken bij zowel grote multinationals als kleine bedrijven uit de privésector, maar ook in de publieke en non-profit sector. In België telt het itSMF meer dan 120 betalende leden.

