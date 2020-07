Negen op tien Belgische bedrijfsleiders wil een beleidskader voor ethiek rond artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een onderzoek van iVOX in opdracht van Avanade.

Hoe ervaren Belgische bedrijfsleiders de onethische gevolgen van tools gedreven door artificiële intelligentie in hun organisaties? De enquêteresultaten bij 620 Belgen waarvan de helft een functie op C-niveau bekleedt tonen aan dat Belgische bedrijfsleiders om te beginnen niet goed op de hoogte zijn van de ethische risico's die verbonden zijn aan AI.

Bijna de helft (44%) van de respondenten is zich niet bewust van het risico op systematische 'bias' (bevooroordeling) in AI-systemen, en één op de drie (33%) is zich niet bewust van transparantieproblemen. Denk daarbij aan een persoon die zich niet bewust is dat hij of zij eigenlijk met een chatbot aan het communiceren is. Slechts een minderheid geeft toe dat ze actie ondernemen om een ethische werking van hun AI-tools te kunnen garanderen. Meer dan twee op drie (70%) respondenten zegt geen enkel intern beleid te hebben.

Vier op vijf ziet prioriteit in ethische AI

Breng die resultaten met elkaar in verband en je kan besluiten dat een derde van de respondenten die AI gebruiken toegeven dat er een grote kans is dat hun tools al eens een onethische beslissing hebben genomen. Vier op vijf Belgische (79%) bedrijfsleiders noemt het ethisch gebruik van AI wel een prioriteit voor hun bedrijf in de komende drie jaren. Maar liefst bijna negen op tien (88%) bedrijfsleiders stellen dat het ethische aspect van artificiële intelligentie gereguleerd moet worden.

Johann Corlemeijer, country manager van Avanade België, ziet een verband met de coronacrisis: "Nu meer en meer Belgische organisaties AI-technologie gebruiken, is er een groeiende behoefte aan een wettelijk kader om ervoor te zorgen dat we de voordelen van AI ten volle kunnen benutten en tegelijkertijd de belangrijkste ethische kwesties aanpakken."

