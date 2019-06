De Belgische ondernemingen staan bovenaan het Europese klassement wat digitalisering betreft. Dat blijkt uit het jaarlijkse DESI-rapport van de Europese Commissie. De werknemers hinken dan weer achterop: op vlak van 'menselijk kapitaal' scoort België maar net boven het Europese gemiddelde.

Sinds 2015 maakt de Europese Commissie elk jaar een verslag over het digitale concurrentievermogen van de lidstaten op basis van de DESI-index, of de index van de digitale economie en maatschappij. Het gaat dan onder meer over digitale vaardigheden van burgers, het aantal afgestudeerde ICT'ers of het gebruik van digitale en online technologie bij ondernemingen.

België staat dit jaar op de 9de plaats op 28 lidstaten. Dat is dezelfde plaats als in 2018, maar de score is wel licht verbeterd; van 56,6 op 100 naar bijna 60 op 100. In 2017 stond België nog op een 7de plaats, maar toen met een score van slechts 55,2.

Ons land scoort onder meer goed op vlak van connectiviteit: België heeft een volledige breedbanddekking en bijna 100 procent van de huishoudens heeft toegang tot het 4G-netwerk. Ook het bedrijfsleven doet het goed: België staat op plaats 3 in het Europese klassement wat de integratie van digitale technologie in ondernemingen betreft. Zo maken ze veel vaker dan het Europese gemiddelde gebruik van allerlei diensten in de cloud, en verkopen ze ook vaker via internet. Daarnaast maakt een kwart van de ondernemingen gebruik van socialemediakanalen.

Meer digitale bijscholing nodig

Maar er is ook minder goed nieuws. Op vlak van 'menselijk kapitaal', zeg maar de digitale vaardigheden van werknemers, loopt België wat achter. Ons land staat daar op een twaalfde plaats, met een score die maar net boven het Europese gemiddelde uitkomt. Hoewel steeds meer Belgen online zijn, heeft maar 61 procent van de bevolking tussen 16 en 74 jaar digitale basisvaardigheden. Dat percentage is sinds 2016 al niet meer gestegen. Belgen gebruiken het internet hoofdzakelijk voor bankieren of sociale media.

Het aantal Belgen met digitale vaardigheden boven het basisniveau is zelfs licht gedaald, van 32 procent in 2016 tot 31 procent in 2019. Dat heeft deels te maken met het onderwijs, stipt de Europese Commissie aan: werknemers worden niet genoeg digitaal bijgeschoold of omgeschoold, en leerlingen studeren nog onvoldoende af in STEM-richtingen.

Ook de overheid is nog niet helemaal mee. België staat daar op de 13de plaats. Ons land scoort iets hoger dan het Europese gemiddelde, al komt dat vooral door de uitwisseling van medische gegevens en elektronische voorschriften. Administratieve procedures en communicatie tussen overheid en burger verlopen nog veel minder vaak digitaal.