Het Belgische bedrijfsleven ondervindt zware hinder van de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt De Tijd op basis van de eerste resultaten van een rondvraag door technologiekoepel Agoria. Die telt leden als Proximus, Volvo Cars Gent en Siemens.

De enquête is ingevuld door zestig leden van Agoria die samen zo'n negentienduizend Belgische jobs vertegenwoordigen. De helft van de respondenten ziet de productie in China of in de rest van Azië spaak lopen, twee derde ervaart storingen in de toelevering van onderdelen uit China aan België.

Bijkomende problemen verwacht

De economische hinder zwelt waarschijnlijk nog aan. Ongeveer driekwart van de ondervraagde bedrijven houdt rekening met extra problemen, zowel in de productie in China en in de rest van Azië als in de aanvoer vanuit China naar ons land.

De verstoorde logistieke keten blijkt het grootste probleem. Het vrachtverkeer gaat klassiek per schip of met de trein. "Maar de grens tussen China en Rusland is afgesloten, met geschrapte treinen tot gevolg. Ook schepen varen niet uit", zegt Kevin Verbelen, gespecialiseerd in internationale handel bij Agoria.

