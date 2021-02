IT-dienstverleners TCS, Computacenter en Hexaware scoren het hoogst in de jaarlijkse BeLux-tevredenheidsstudie van Whitelane Research. Atos valt van een gedeelde eerste plaats vorig jaar terug naar nummer tien.

De IT Sourcing Study van Whitelane Research is een jaarlijkse vaste waarde die onder meer peilt naar de tevredenheid van klanten over hun IT-outsourcingspartner(s) en IT-dienstverleners. Data News kon de resultaten van de zopas uitgebrachte BeLux-versie alvast even inkijken. De eerste plaats wordt met een tevredenheidsscore van 85% gedeeld door TCS, Computacenter en het Indische Hexaware: een nieuwkomer trouwens in de lijst, 'en een duidelijke challenger in de markt voor TCS', vertelt Jef Loos van Whitelane Research. 'Hexaware is onder meer een partner voor AG, Belfius en AXA. Hun track record is perfect, maar ze hebben niet de schaalgrootte van TCS', klinkt het. 'TCS eindigt al jaren op de eerste plaats, ook in de meeste andere landen trouwens. Ze hebben van alle outsourcingsbedrijven gewoon het sterkste global delivery model: hoe meer je als bedrijf offshore wil gaan doen, des te beter wordt het aanbod van TCS', aldus Loos.

Cegeka is eerste 100% Belgische bedrijf

De top-3 wordt op de voet gevolgd door Deloitte (84% tevredenheid). 'De laatste jaren duidelijk in opmars in ons land, zowel in aantal contracten als in tevredenheid. Ik zie hen als een sterke concurrent voor Accenture in alles rond digital transformation', zegt Loos. Accenture vinden we op plaats 8 met een tevredenheidsscore van 79%. Cegeka en Inetum-Realdolmen zijn de eerste volledig Belgische spelers in de ranking met een score van respectievelijk 81 en 80%. Ook Tech Mahindra - nog zo'n gekende Indische IT-naam - klokt ook af op 80%. 'Zeker mooie scores voor Cegeka en Intetum-Realdolmen, maar we moeten dus wel vaststellen dat geen enkel Belgisch bedrijf meespeelt in de Champions League', besluit Loos.

Wat volgt is een groepje met 8 namen die nog net boven het gemiddelde of net het gemiddelde (76%) scoren: Sopra Steria, Atos, NRB, Infosys, Delaware - alle vijf 78% - gevolgd door Fujitsu (+8% vergeleken met 2020), Telenet (toch -4%) en NTT (+9%). Opmerkelijk is vooral de mindere score van Atos (-6%): vorig jaar nog een van de aanvoerders van het klassement.

De resultaten van editie 2021 van de IT Sourcing tevredenheidsstudie voor BeLux. © Whitelane Research

Hoge tevredenheid, ondanks covid-19

Alle bedrijven onder het gemiddelde hebben een probleem of op z'n minst enkele uitdagingen. Opmerkelijk: het gemiddelde ligt 4 procent hoger dan vorig jaar. 'Dat verdient op zich een pluim, dat de hele sector er in geslaagd is om ondanks covid-19 en het hele thuiswerkverhaal toch de klanten tevreden te houden en zelfs te verbeteren', aldus Jef Loos. 'De hoge gemiddelde tevredenheid maakt wel dat ons land een zeer moeilijke markt voor renewals is', klinkt het nog.

Tevredenheid groeit ook in onderste regionen

Bij het interpreteren van de resultaten is het wel oppassen geblazen. DXC Technology bijvoorbeeld scoort onder het gemiddelde, 'maar wel al 8% beter dan vorig jaar. We moeten hen echt krediet geven en tijd geven om hun nieuwe marktstrategie te laten renderen. Een soortgelijk verhaal zie je bij GTT (Interoute) dat het 11% beter doet dan vorig jaar, maar nog net niet het gemiddelde haalt.'

Hekkensluiters zijn Verizon en CGI (68%), maar ook grote namen als Proximus (69%) , IBM en Econocom (70%). 'Proximus en IBM gaat er wel met 6 à 7% op vooruit, maar Econocom (-6%) krijgt toch een duidelijke klap.

Onderverdeling in segmenten

Daarnaast maakt Whitelane Research ook rankings op voor specifieke deeldomeinen. In 'application development, maintenance en testing' staan opnieuw Hexaware en TCS aan de top. Voor het segment 'data centre, managed infrastructure en hosting' zien we met Cegeka wél een Belgisch bedrijf aan de top, voor Fujitsu en Inetum-Realdolmen. 'Network & Telecommunications' wordt aangevoerd door NTT, Telenet en BT, op de voet gevolg door Orange Business Services. En toch opmerkelijk: Proximus scoort hier net als Verizon onder het gemiddelde. In 'end-user services' domineert Computacenter. Ver onder het gemiddelde en als laatste zien we Econocom. 'Een verlies van 10%, en dat uitgerekend in het domein waar ze sterk moeten zijn: dit is een duidelijk signaal van hun klanten', meent Loos.

Cloud: Microsoft domineert

Tot slot moeten we het nog even over de cloudspelers hebben: die worden voorlopig nog steeds apart geklasseerd door Whitelane. Microsoft Azure staat helemaal bovenaan in 'infrastructure cloud', gevolgd door Google Cloud en Amazon Web Services. 'Maar kijk eens naar de absolute aantallen. 111 van de 231 onderzochte Belgische bedrijven (Whitelane focust op de top-300 bedrijven in ons land die samen meer dan 90% van de marktwaarde in uitgaven voor IT-outsourcing betekenen, nvdr) maakt gebruik van Azure. Bij Google Cloud zijn er dat amper 13. Het duidt volgens mij toch op een dominantie in de markt door Microsoft en vooral, dat Google Cloud in ons land minder groot is dan sommigen denken', aldus Jef Loos. Bij 'software cloud platforms' tot slot is het niet geheel onverwacht ook Microsoft dat bovenaan eindigt met Office 365, gevolgd door ServiceNow en Salesforce.

