Belgische bedrijven meest tevreden over IT-services van TCS

De IT Sourcing Study van Whitelane Research is ondertussen een vaste waarde geworden die de tevredenheid van klanten over hun IT-outsourcingspartner(s) en IT-dienstverleners peilt. Na het Europese klassement zijn nu ook de Belgische scores bekend. TCS (Tata Consultancy Services) eindigt op de eerste plaats, nipt hoger dan Econocom. Whitelane stelt dat het meer dan 90 procent van de Belgische outsourcingsmarkt in kaart brengt.

Voor Jef Loos, head sourcing research bij Whitelane, is TCS geen grote verrassing: "Ze hebben gewoon een bijzonder goed geolied delivery model. De focus ligt er ook sterk op application outsourcing: iets wat je bij wel meer bedrijven ziet die hoog eindigen. Zelfs een speler als Deloitte wordt nu meer relevant in application outsourcing. Deloitte is een van de sterke stijgers in het klassement", aldus Loos. In vergelijking met vorig jaar gaan onder meer ook Telenet en Microsoft er op vooruit. En ook opmerkelijk is Delaware: de nieuwkomer in het klassement scoort meteen de zesde plaats. Ook Sopra Steria doet het goed en slaagt er in om opnieuw boven het gemiddelde te scoren, iets wat vorig jaar niet het geval was.

Alles wat op en zeker onder het gemiddelde ligt, is volgens Jef Loos niet goed genoeg. "De kans dat een klant zijn contract hernieuwt is merkelijk kleiner en hij is allicht ook vatbaar voor aanbiedingen van concurrerende leveranciers", klinkt het. Helemaal onderaan het klassement zien we DXC Technology, Verizon, BT, GTT/Interoute en IBM. Een van de sterkste dalers is Getronics dat van een tevredenheidsscore van 78% naar 66% tuimelt. Dat is weliswaar voor een groot deel te verklaren door de interne transformatie van het bedrijf; iets wat ook geldt voor andere dalers in de ranking.