Hebben we naast WeTransfer, Dropbox en Google Drive (om er maar een paar te noemen) nog een éxtra bestandsuitwisselingsdienst nodig? Bij Noticed, het Lierse bedrijf achter nieuwkomer Sheprd, vonden ze duidelijk van wel.

Helemaal nieuw is Sheprd overigens niet. Zo wordt de tool al enige tijd gebruikt door onder meer Port of Antwerp en Toerisme Kempen. Vanaf deze week stelt ontwikkelaar Noticed de app ook beschikbaar aan andere organisaties, bedrijven en particulieren. Eerst tijdelijk gratis als probeerversie, daarna via drie abonnementsformules met prijzen die beginnen bij 49,99 euro per maand.

Meer overzicht

Sheprd wil zich van de eerdergenoemde concurrentie onderscheiden door meer overzicht aan te brengen in de gedeelde bestanden. Met Spaces en Collections beschikt de dienst over tools om verzamelingen aan te leggen (bijvoorbeeld van foto's) en die vervolgens te ordenen. 'Een digitale assetmanagementtool die WeTransfer en Dropbox in één is', klinkt het bij de Lierse ontwikkelaar.

Sheprd beschikt ook over enkele extra's, zoals een croptool om digitale foto's bij te snijden, gezichts- en objectherkenning voor beeldmateriaal, en de mogelijkheid om een 'Space' de huisstijl van je bedrijf aan te meten.

Helemaal nieuw is Sheprd overigens niet. Zo wordt de tool al enige tijd gebruikt door onder meer Port of Antwerp en Toerisme Kempen. Vanaf deze week stelt ontwikkelaar Noticed de app ook beschikbaar aan andere organisaties, bedrijven en particulieren. Eerst tijdelijk gratis als probeerversie, daarna via drie abonnementsformules met prijzen die beginnen bij 49,99 euro per maand.Sheprd wil zich van de eerdergenoemde concurrentie onderscheiden door meer overzicht aan te brengen in de gedeelde bestanden. Met Spaces en Collections beschikt de dienst over tools om verzamelingen aan te leggen (bijvoorbeeld van foto's) en die vervolgens te ordenen. 'Een digitale assetmanagementtool die WeTransfer en Dropbox in één is', klinkt het bij de Lierse ontwikkelaar.Sheprd beschikt ook over enkele extra's, zoals een croptool om digitale foto's bij te snijden, gezichts- en objectherkenning voor beeldmateriaal, en de mogelijkheid om een 'Space' de huisstijl van je bedrijf aan te meten.