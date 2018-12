Belgische blacklist voor frauduleuze cryptoplatformen uitgebreid

Cryptomunten staan bijzonder laag, en in ondernemende kringen is dat misschien een goed moment om 'in te stappen'. Ok, maar dan niet via oplichtersplatformen, zo waarschuwt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De FSMA is een openbare instelling die samen met de Nationale Bank toezicht houdt op de financiële sector. Als reactie op klachten over oplichters, publiceerde ze begin 2018 voor het eerst een lijst met platformen voor handel in cryptomunten, waarbij ze aanwijzingen van fraude had vastgesteld. Dat lijstje is ondertussen aangezwollen tot een 113 officieel klinkende platformen en diensten, dat je hier kan raadplegen.

De lijst is gebaseerd op vaststellingen en is niet exhaustief, zo benadrukt de organisatie. Als een investeringsdienst er niet op staat, betekent dat nog niet dat ze veilig is. Om potentiële investeerders beter te wapenen, geeft de FSMA bij zijn nieuwe waarschuwing ook enkele tips om dit soort mogelijk frauduleuze platformen te leren herkennen. "Zij stellen u een belegging voor op basis van cryptocurrencies, met de nadruk op het veilige, eenvoudige en erg lucratieve karakter ervan. Zij proberen uw vertrouwen te winnen door u ervan te overtuigen dat u geen expert hoeft te zijn om in cryptomunten te kunnen beleggen. Zij beweren met deskundigen te werken die zelf uw beleggingen beheren. Zij bevestigen dat u uw fondsen op elk moment kan afhalen of dat deze gegarandeerd zijn", zo schrijft de FSMA. Eindresultaat, aldus de Autoriteit, is meestal dat slachtoffers hun geld niet meer terug zien.