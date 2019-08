Het opzet van vier Vlaamse ingenieurs om als eerste een autonome boot zonder menselijke tussenkomst de Atlantische Oceaan te laten oversteken, is geëindigd in mineur. De droneboot is na iets meer dan driehonderd kilometer gekapseisd.

De Mahi One, zoals de boot heet, vertrok vrijdag uit Les Sables-d'Olonne in Frankrijk voor een tocht van 80 à 100 dagen. De vier meter lange boot gebruikte sensoren, camera's en gps om volledig zelf zijn koers te bepalen. De elektromotor werd aangedreven door zonne-energie en batterijen. De eindbestemming was het Caraïbische eiland Guadeloupe, een kleine 7000 kilometer verderop. Het moest een wereldprimeur voor Vlaanderen worden, want nog nooit stak een boot zonder menselijke tussenkomst de oceaan over.

De recordpoging eindigt nu in mineur. Op de webpagina waar de Mahi One getrackt wordt, is te zien dat de onbemande boot na iets meer dan 300 kilometer begint terug te drijven. "Maandag kwam onze boot in een uitzonderlijk zware storm terecht met golven van meer dan zes meter hoog. Op het eerste zicht dachten we dat de boot de storm overleefd had, maar dinsdag merkten we dat er toch iets vreemd aan de hand was. We hebben foto's opgevraagd en die bevestigden waar we bang voor waren: de Mahi One is gekapseisd", vertelt Bertold Van den Bergh, een van de initiatiefnemers van het project.

De precieze oorzaak is nog niet bekend. Tijdens eerdere testen bleek de micro-elektronica last te hebben van de zoute zeelucht. Daarom werd deze eerste poging, die eigenlijk al in mei had moeten vertrekken, uitgesteld. "We zijn nu onderweg naar de Mahi One om te kijken wat er precies is fout gelopen en om de schade te gaan opmeten", vertelt Van den Bergh.

Samen met drie andere ingenieurs bouwde hij vier jaar lang aan de droneboot. Aangezien de autonome boot zijn doel moet bereiken zonder menselijke tussenkomt, lijkt het opzet mislukt. "We gaan de poging hier wellicht moeten afbreken", klinkt het ontgoocheld. In dat geval zal het team de boot terug aan land brengen en zich beraden over een tweede poging.