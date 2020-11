Staatssecretaris voor de Digitale Agenda Mathieu Michel en de toekomstige CEO van technologiefederatie Agoria, Bart Steukers, hebben 'Gaia-X for Belgium' gelanceerd. Het gaat om een hub in het kader van Gaia-X, een Europees project dat timmert aan een Europese cloud- en datastrategie.

Gaia-X is een Europees initiatief dat een ecosysteem van cloud- en datadiensten creëert dat wordt ondersteund door Europese datawetten. Het moet van Europa een wereldleider maken op dat vlak.

Steun van de overheid

Technologiefederatie Agoria zal de Belgische hub leiden en krijgt daarbij de steun van twee federale overheidsdiensten: de FOD's Economie en Beleid en Ondersteuning (BOSA). Verder is onder meer Proximus betrokken bij het project. 'Met deze hub willen wij alle Belgische belanghebbenden rond cloud samenbrengen en de belangen van ons land in het project behartigen. Als er op Europees niveau wordt gewerkt op cloud-vlak, is het belangrijk dat België daar mee op de eerste rij staat', zegt Bart Steukers van Agoria.

Volgens de federatie is de Belgische data-economie goed voor een geschatte waarde van 12,2 miljard euro in 2020, wat neerkomt ongeveer 2,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Mathieu Michel, Staatssecretaris van Digitalisering, en Bart Steukers, toekomstig CEO van technologiefederatie Agoria. © Gaia-X

