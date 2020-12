Het Belgische GIG Tech komt vanaf vandaag met een cloudaanbod dat spelers zelf aan hun klanten kunnen aanbieden.

Onder de merknaam Whitesky lanceert het bedrijf een clouddienst en softwareplatform. Niet om eigen tools of software aan te bieden. Wel om andere bedrijven een clouddienst te laten opzetten zonder dat ze zelf tijd en kennis moeten steken in het opzetten en beheren van een eigen datacenter.

'Bekijk het als een operator die plaats aanbiedt aan een MVNO (virtuele operator)', legt Jeroen Van Langenhove, managing director van Whitesky België, uit. Moederbedrijf GIG Tech, dat sinds juli een doorstart maakte met bijkomende investeerders en nieuw management, biedt al langer cloud as a service aan. Dochter whitesky gaat een stap verder en biedt die cloud kant-en-klaar met de branding van de klant aan.

'Wil je vanuit Europa je eigen clouddienst opstarten dan moet je investeren in hard- en software. Voor het bedrag van die investeringen sta je al snel bij Amazon of Azure. Dus daar mikken we op. Whitesky is Belgisch, maar kijkt meteen naar het Europese landschap. Het bedrijf heeft racks staan in een datacenter in Nederland, in België (bij LCL) en werkt aan een gelijkaardige opzet in Frankrijk (Parijs of Straatsburg).

'Goedkoper dan Amazon & Co'

Van Langenhove maakt zich sterk dat zijn dienst kan concurreren met de grote cloudspelers. 'We zijn sowieso goedkoper. Je weet waar je data staat, we gaan ook geen data zelf migreren naar andere locaties. Maar we gaan ook voor simpliciteit. We merken dat veel mensen het overzicht kwijt zijn in de vele veranderingen die grote cloudspelers doen.'

Hij merkt daarbij op dat klanten ook vrijer zijn om hun prijs te bepalen. 'Ik heb zowel in België als elders in de wereld gezien hoe integratoren op bijvoorbeeld Azure zijn gesprongen en hun marge aan hen afgeven. Als die prijs wat verhoogt dan verdien je niets met een dienst in de cloud. Bij ons kan een klant zijn prijs zelf bepalen.'

Whitesky werkt met drie modules, een basisformule voor wie voor het eerst een clouddienst wil opzetten, een middenmoot om bijvoorbeeld een paar softwarepakketten te laten draaien en een groter pakket voor wie meteen voluit wil gaan. 'in dat laatste betaal je in totaal meer, maar de kost per gebruikte capaciteit ligt lager.'

Exit management

Ook naar vertrekkende klanten wil Van Langenhove duidelijk zijn: 'Dat staat bij weinigen in het contract, of enkel in de kleine lettertjes, maar wij zetten daar zwaar op in. Een klant die wil migreren gaan we niet tegenwerken. Wil je de virtuele disk, dan kan dat. Ook hulp om data uit een app naar een andere partij te sturen bieden we aan, inclusief een tijdelijke snellere verbinding. En als de data weg moet, dan is ze bij ons ook echt weg. Daar mag een audit op gebeuren.'

Vrije racks welkom

Achterliggend op het aanbod van Whitesky draait de softwarestack van GIG Tech die het bedrijf al langer aanbiedt. Dat geeft ook mogelijkheden voor een opmerkelijke aanpak waarbij ongebruikte rekenkracht kan worden toegevoegd aan het aanbod van het bedrijf.'

'Stel dat er morgen een aanbieder in Frankijk 4-5 G8's (servers, nvdr) wil plaatsen, dan kan die de overcapaciteit aan ons verkopen. Op dat moment beheren we de besturingssystemen tot aan de I/A's,' zegt Van Langenhove. Maar dan moet de kwaliteit wel volstaan. Op een verbinding van 100 Mbps kan je geen cloudcomputing met SLA's aanbieden.'

