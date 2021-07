Na een kapitaalsronde van 3 miljoen dollar komt de Belgische co-founder van Ubuntoo terug naar huis. De milieu-start-up richt een kantoor op in Europa.

Ubuntoo, een milieu-start-up uit het Amerikaanse Atlanta, haalt 3,3 miljoen dollar op om zijn bereik uit te breiden in Europa. De kapitaalsronde werd geleid door het Belgisch-Nederlandse durfkapitaalsfonds Volta Ventures. Er komt onder meer een Europees kantoor, dat geleid zal worden door Peter Schelstraete. De Belg, die Ubuntoo samen met Venkatesh Kini oprichtte, keert daarmee na twintig jaar terug naar zijn 'roots'.

Milieudoelstellingen bereiken

De start-up lanceerde in 2019 een platform waarmee het hoopt bedrijven en overheden te helpen bij het realiseren van hun milieudoelstellingen. Schelstraete en Kini, in een verleden beide werkzaam voor The Coca-Cola Company, zagen daar namelijk dat er nog vaak een verschil zit tussen die milieu-ambities van grote bedrijven, en de eigenlijke resultaten die op dat vlak geboekt worden. Met het platform van Ubuntoo kunnen organisaties en grote bedrijven contact zoeken met experten, NGO's en academici om specifieke oplossingen te zoeken voor de implementatie van milieudoelstellingen. Een snuifje AI moet dat geheel vlotter laten verlopen.

Ubuntoo groeide de voorbije twee jaar stevig vanuit zijn thuisbasis in Atlanta, Florida en wil nu ook in Europa voet aan grond krijgen. 'Het ecosysteem rond milieu is in Europa erg sterk', zegt Peter Schelstraete in een persbericht. 'We hebben innovators, grote bedrijven, academici, investeerders en overheden die allemaal proberen om verandering voor het milieu te versnellen. Het was voor mij dus tijd om naar huis te komen.'

