Met 'HierNiet' nemen de Belgische social media managers een initiatief om haat of discriminatie op sociale media tegen te gaan. Al meer dan zeventig bedrijven doen mee.

Sociale media maken deel uit van ons dagelijks leven en de meeste grote bedrijven zijn er ook actief. Soms puur om de blijde boodschap van hun bedrijf uit te dragen, maar vaak ook om actief klanten te helpen of te informeren. Maar ze zien ook het aantal negatieve of racistische berichten toenemen, waardoor ze nu samen oproepen om daar gericht mee om te gaan.

HierNiet is in de eerste plaats een website. Community managers kunnen er naar verwijzen als ze vinden dat een reactie ongepast is. Dat kan gaan over scheldwoorden, ruzie zoeken, maar ook als iemand naaktbeelden post of seksuele referenties maakt. De website zelf biedt voor community managers ook een reeks tips en werkwijzen om om te gaan met negatieve reacties en om het onderscheid te maken tussen kritiek en laster.

De aanzet voor het initiatief komt van Krystina Sferlazza, community manager bij Proximus. Zij kaartte het probleem aan bij VLCM, de vereniging van Vlaamse community managers. 'Velen van hen merkten hetzelfde en daarom hebben we de koppen bij elkaar gestoken om samen een signaal uit te sturen,' zegt ze aan Data News.

Vervolgens werd het initiatief verder uitgewerkt samen met onder meer Joke De Nul (voorzitter VLCM, de sectororganisatie van Vlaamse Community Managers), Lisa Smets (mortierbrigade), Karin van Hees (Stad Mechelen) Chris Demeyere (Punchline/VLCM), Erik Van der Kolk (Telenet) en freelancers Silas de Smit, Delphine van Belleghem en Freek Stevens.

Tijdverlies

Het gaat voor de community managers niet alleen om het signaal of om het beschermen van mensen die met zulke berichten moeten omgaan. Want reageren of nuanceren ten opzichte van ongepaste reageerders kost ook tijd en energie die niet kan gaan naar het helpen van klanten.

'Er zit nog altijd een mens achter de account die antwoord geeft. En we doen dit om meer tot de kern van de zaak te kunnen komen: klanten helpen. Discussies met ons of onderling moeten kunnen, je mag ook van mening verschillen, maar doe het met respect voor elkaar,' zegt Sferlazza.

Blokkeren en rapporteren

Wie over de schreef gaat in gesprek met een bedrijfsaccount zal dus in de toekomst mogelijk worden verwezen naar HierNiet.be. Wie dan nog blijft volharden, riskeert om te worden geblokkeerd of gerapporteerd. In extreme gevallen, zoals bedreigingen, is ook klacht neerleggen geen taboe.

HierNiet kent van bij de start flink wat grote namen. Naast Proximus zetten onder ook onder meer Telenet, De Belgische voetbalbond, Child Focus, Bpost, De Lijn, MIVB, Go Onderwijs, HoWest, Google, Meta, Microsoft en anderen hun handtekening onder het initiatief. Maar het initiatief blijft open voor wie achteraf wil instappen.

Sociale media maken deel uit van ons dagelijks leven en de meeste grote bedrijven zijn er ook actief. Soms puur om de blijde boodschap van hun bedrijf uit te dragen, maar vaak ook om actief klanten te helpen of te informeren. Maar ze zien ook het aantal negatieve of racistische berichten toenemen, waardoor ze nu samen oproepen om daar gericht mee om te gaan.HierNiet is in de eerste plaats een website. Community managers kunnen er naar verwijzen als ze vinden dat een reactie ongepast is. Dat kan gaan over scheldwoorden, ruzie zoeken, maar ook als iemand naaktbeelden post of seksuele referenties maakt. De website zelf biedt voor community managers ook een reeks tips en werkwijzen om om te gaan met negatieve reacties en om het onderscheid te maken tussen kritiek en laster.De aanzet voor het initiatief komt van Krystina Sferlazza, community manager bij Proximus. Zij kaartte het probleem aan bij VLCM, de vereniging van Vlaamse community managers. 'Velen van hen merkten hetzelfde en daarom hebben we de koppen bij elkaar gestoken om samen een signaal uit te sturen,' zegt ze aan Data News.Vervolgens werd het initiatief verder uitgewerkt samen met onder meer Joke De Nul (voorzitter VLCM, de sectororganisatie van Vlaamse Community Managers), Lisa Smets (mortierbrigade), Karin van Hees (Stad Mechelen) Chris Demeyere (Punchline/VLCM), Erik Van der Kolk (Telenet) en freelancers Silas de Smit, Delphine van Belleghem en Freek Stevens.Het gaat voor de community managers niet alleen om het signaal of om het beschermen van mensen die met zulke berichten moeten omgaan. Want reageren of nuanceren ten opzichte van ongepaste reageerders kost ook tijd en energie die niet kan gaan naar het helpen van klanten.'Er zit nog altijd een mens achter de account die antwoord geeft. En we doen dit om meer tot de kern van de zaak te kunnen komen: klanten helpen. Discussies met ons of onderling moeten kunnen, je mag ook van mening verschillen, maar doe het met respect voor elkaar,' zegt Sferlazza.Wie over de schreef gaat in gesprek met een bedrijfsaccount zal dus in de toekomst mogelijk worden verwezen naar HierNiet.be. Wie dan nog blijft volharden, riskeert om te worden geblokkeerd of gerapporteerd. In extreme gevallen, zoals bedreigingen, is ook klacht neerleggen geen taboe.HierNiet kent van bij de start flink wat grote namen. Naast Proximus zetten onder ook onder meer Telenet, De Belgische voetbalbond, Child Focus, Bpost, De Lijn, MIVB, Go Onderwijs, HoWest, Google, Meta, Microsoft en anderen hun handtekening onder het initiatief. Maar het initiatief blijft open voor wie achteraf wil instappen.