Ruimtevaartbedrijf Spacebel lanceert samen met de Waalse investeringsmaatschappij SRIW een project om een constellatie van satellieten te creëren voor de observatie van natuurlijke hulpbronnen op aarde.

Het project kreeg de naam ScanWorld, zo meldt de krant L'Echo.

ScanWorld zal de eigenaar en beheerder zijn van de constellatie en van de verwerkte gegevens, die het bedrijf zal commercialiseren. De constellatie zal bestaan uit vijf tot tien zogenaamde "hyperspectrale" observatiesatellieten. Er zijn toepassingen denkbaar in de landbouw, voor bosbeheer of rond vervuiling.

"Met een constellatie zullen we een beeld kunnen krijgen om de 3 à 4 dagen, afhankelijk van de breedtegraad, om snel veranderingen vast te kunnen stellen", zegt projectverantwoordelijke Guerric de Crombrugghe in de krant.

