De app 'Coronalert' praat voortaan met de corona-apps van tien Europese landen, waardoor contacten ook in het buitenland worden geregistreerd.

Voortaan zal wie op zijn telefoon het Belgische Coronalert heeft staan, ook anonieme gegevens uitwisselen met de Duitse, Nederlandse, Spaanse, Ierse, Italiaanse, Deense, Letse, Kroatische, Poolse en Cypriotische app - als er iemand met zo'n app in de buurt is, tenminste. De Finse app komt er normaal gezien nog bij. Dat schrijft De Standaard.

In veel Europese landen is de architectuur achter zo'n app namelijk dezelfde, wat toelaat ze aan elkaar te linken. Met de Franse app zal Coron­alert niet praten, want die is als een van de weinige op een andere leest geschoeid. De Luxemburgers hebben geen app.

De corona-app ondersteunt het contactonderzoek. Wie de app op zijn telefoon heeft staan, wisselt automatisch anonieme codes ('sleutels') uit met andere gebruikers van de app. Elke telefoon houdt zo 'logboekjes' bij van contacten. Wie een positieve coronatest aflegt, kan die registreren in de app. Zo worden de contacten op de hoogte gebracht van een mogelijk risico.

De landelijke corona-apps laten wel niet toe om een test uit een ­ander land erin te registreren. "Als iemand pendelt tussen twee landen, moet hij een test ingeven in de app van het land waar de test is afgenomen", zegt cryptograaf Bart Preneel (KU Leuven), die ­Coronalert mee ontwikkelde. Er is enkele maanden gewerkt aan de communicatie tussen de Europese apps en het systeem was klaar net voor de kerstvakantie, een periode waarin veel mensen op reis zijn gegaan naar het buitenland. Toch wordt het nu pas gelanceerd. "Bij veel Europese instellingen lag de focus eind vorig jaar op de brexit", zegt Preneel. "Daardoor komt de verbinding nu pas."

