Op zo'n drie uur tijd wist de Belgische maker van e-bikes een miljoen euro op te halen bij particuliere enthousiastelingen. Bedoeling is daarmee de verdere expansie te ondersteunen.

Het Belgische Cowboy, maker van e-bikes, heeft vanochtend een crowdfundingcampagne gelanceerd op het platform CrowdCube. Het bedrijf wil een miljoen euro ophalen om daarmee onder meer de geografische uitbreiding te versnellen. Dat bedrag was overigens al tijdens de eerste paar uur van de voorronde bereikt, dus nog voordat de campagne op 15 maart opent voor het grote publiek. In de praktijk kunnen beleggers zich inschrijven vanaf 50,30 euro, daarvoor krijgen ze twee indirecte aandelen in het bedrijf. Het CrowdCube-platform handelt daarbij als tussenpersoon.

Het is al de tweede investeringsronde via crowdfunding voor Cowboy. In 2019 haalde het zo twee miljoen pond op. Eerder dit jaar kreeg het bovendien ook al eens tachtig miljoen euro binnen in een derde traditionele financieringsronde. Het bedrijf is daarmee in totaal zo'n 172 miljoen euro waard, berekent De Tijd. De fietsenmaker is de voorbije maanden stevig gegroeid, en breidde uit naar een hele reeks Europese landen, en de Verenigde Staten, met de schulden die daarbij horen.

