Vijf Belgische bedrijven actief rond connectiviteit, cloud en datacenters hebben BDIA opgericht: Belgium Digital Infrastructure Association. Die moet de digitale economie gaan promoten.

Belgium Digital Infrastructure Association, kortweg BDIA: zo heet de pas opgerichte vereniging met in België actieve bedrijven rond connectiviteit, cloud en datacenters. BDIA komt er op initiatief van KevlinX, ABB, Win, Stulz en Datacenter United. De verenigde sector wil zo de Belgische digitale infrastructuur nadrukkelijker op de kaart zetten als noodzakelijk fundament voor een volwaardige digitale economie.

Als verbindende vereniging zal de BDIA zich voornamelijk bezighouden met vier hoofdzaken. Allereerst wordt de BDIA het professionele aanspreekpunt van en voor de sector. Daarnaast zal de associatie evenementen organiseren waarbij netwerken en verbinden centraal staat. Ook zal de BDIA de werkgelegenheid binnen de sector promoten. En tot slot zal de associatie de zichtbaarheid van de Belgische sector vergroten bij gebruikers en samenleving via feitelijke kennisdeling. Sterkere samenwerking tussen de verschillende partijen in het ecosysteem is de duidelijke ambitie met als uiteindelijke doel: het promoten van een digitale economie.

België als vestigingsland voor digitale sector

'Onze focus ligt op de promotie van de sector en om netwerkmogelijkheden te bieden voor de partners van de BDIA. Maar ook de groeiende sector te promoten voor studenten, werkzoekenden en arbeidsplaatsen tout court in de digitale sector', stelt Friso Haringsma, Managing Director van Datacenter United. 'We willen België als vestigingsland op de kaart zetten', voegt Barro Luitjes, CEO van KevlinX daar aan toe. 'Met de centrale ligging in Europa is België een ideale uitvalsbasis. De Belgische digitale sector heeft veel potentieel om te groeien. Daartoe is het wel van belang dat de sector en het daarbij horende ecosysteem goed worden belicht', klinkt het nog.

