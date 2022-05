HEET Gaming, dat dienstverlening biedt voor e-sports teams, trekt twee leden van het Business Angels Netwerk (BAN) Vlaanderen als investeerders aan.

E-sports is in België nog wat onderbelicht, maar een reeks partijen wil daar verandering in brengen. Zo ook HEET Gaming, een starter die inzet op professionele e-sportsorganisatie. Het bedrijfje biedt onder meer opleiding, advies en coaching aan voor spelers die aan het circuit willen deelnemen. Het werd mee opgericht door Tim Buysse, die zelf een carrière als professioneel speler van League of Legends achter de rug heeft.

'HEET slaagde erin om zonder inkomsten van sponsors op een jaar tijd een community uit te bouwen van 5000 volgers,' zegt Buysse in een persbericht. 'Ik ben zeer trots op wat we met HEET Gaming al bereikt hebben. Het was altijd mijn doel om een internationale organisatie vanuit België op te richten omdat ik echt voel dat we dit nog missen hier.'

De start-up haalt nu in een eerste grote investeringsronde zo'n 200.000 euro aan financiering op bij drie investeerders. Twee daarvan, Stefan Otte en Walter Luyten zijn lid van BAN Vlaanderen, dat ondernemers en privé-investeerders samenbrengt rond kapitaalfinanciering. Zij zullen ook advies geven rond marketing en administratie. De derde investeerder, Mario Haneca, heeft een achtergrond als coach die hij ook zal inzetten voor HEET.

