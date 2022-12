Gorilla, een Belgische scale-up die data-analyse doet voor energiebedrijven, haalt 6 miljoen euro binnen in een Series A-kapitaalsronde.

Gorilla bouwt een dataverwerkingsplatform in de cloud dat gegevens analyseert en verwerkt voor energiebedrijven. Het gaat dan om data van bijvoorbeeld zonnepaneleninstallaties, windmolenparken, digitale meters en meer, die energiebedrijven een beter overzicht moet geven en hun elektriciteitsbeheer efficiënter moet maken. Een en ander moet de transitie van energie richting duurzamere, hernieuwbare energie versnellen.

Voor deze Series A-ronde krijgt het bedrijf 6 miljoen euro aan investeringen van het Brits-Amerikaanse fonds Beringea, het Belgische PMV en VLAIO. Met het geld wil Gorilla zijn team aan ingenieurs en salesmensen stevig uitbreiden. Ook wordt er aan nieuwe producten gedacht. 'De energietransitie transformeert ook de manier waarop de energiemarkt werkt', zegt Ruben Van den Bossche, mede-oprichter en CEO van Gorilla in een persbericht. 'Met datagedreven toepassingen stimuleren we energiebedrijven om nieuwe tariefformules en nieuwe producten aan te bieden, die een flexibeler, duurzamer gebruik van energie aanmoedigen en consumenten helpen om hun energiefacturen te beheersen.'

Gorilla bestaat sinds 2018 en heeft ondertussen zo'n veertig medewerkers in kantoren in Antwerpen, Londen en Melbourne. De scale-up telt onder meer British Gas, Shell Energy en Engie tot zijn klanten.

Gorilla bouwt een dataverwerkingsplatform in de cloud dat gegevens analyseert en verwerkt voor energiebedrijven. Het gaat dan om data van bijvoorbeeld zonnepaneleninstallaties, windmolenparken, digitale meters en meer, die energiebedrijven een beter overzicht moet geven en hun elektriciteitsbeheer efficiënter moet maken. Een en ander moet de transitie van energie richting duurzamere, hernieuwbare energie versnellen.Voor deze Series A-ronde krijgt het bedrijf 6 miljoen euro aan investeringen van het Brits-Amerikaanse fonds Beringea, het Belgische PMV en VLAIO. Met het geld wil Gorilla zijn team aan ingenieurs en salesmensen stevig uitbreiden. Ook wordt er aan nieuwe producten gedacht. 'De energietransitie transformeert ook de manier waarop de energiemarkt werkt', zegt Ruben Van den Bossche, mede-oprichter en CEO van Gorilla in een persbericht. 'Met datagedreven toepassingen stimuleren we energiebedrijven om nieuwe tariefformules en nieuwe producten aan te bieden, die een flexibeler, duurzamer gebruik van energie aanmoedigen en consumenten helpen om hun energiefacturen te beheersen.' Gorilla bestaat sinds 2018 en heeft ondertussen zo'n veertig medewerkers in kantoren in Antwerpen, Londen en Melbourne. De scale-up telt onder meer British Gas, Shell Energy en Engie tot zijn klanten.