Intigriti, dat in opdracht van bedrijven op zoek gaat naar securityproblemen, haalt 4,14 miljoen euro op. Daarmee wil het bedrijf verder groeien in de Benelux en de rest van Europa.

De kapitaalronde, de eerste voor het bedrijf, wordt geleid door ETF Partners, een Europees fonds dat zich toelegt op duurzame technologie. Daarnaast is er nog één kleinere niet nader genoemde investeerder.

Met dat geld wil Intigriti groeien binnen Europa. Of dat ook buitenlandse vestigingen inhoudt staat nog niet vast, maar een lokale aanwezigheid komt er wel. Vandaag telt het bedrijf dertig werknemers.

"Afgelopen jaar heeft ons netwerk met succes meer dan 10.000 kwetsbaarheden gedetecteerd en verholpen. Dat is een forse groei tegenover het jaar daarvoor, en een record dat we in 2020 alvast gebroken hebben", zegt ethisch hacker Inti De Ceukelaire, die instaat voor de groei van de hacker community.

Intigriti werd in 2016 opgericht door ceo Stijn Jans en kan intussen beroep doen op een community van vijftienduizend ethische hackers wereldwijd. Onder meer de EU, Kinepolis, Randstad, Brussels Airport en bpost laten hun infrastructuur intussen onder de loep nemen door de community van het bedrijf.

Ethical hacking is een relatief nieuwe trend in het securitylandschap. Klanten van het bedrijf geven aan dat ze hun website, apps of systemen willen laten inspecteren door hackers. Als zij een zwakke plek ontdekken dan wordt dat gedocumenteerd en aan het bedrijf doorgegeven zodat het probleem kan worden opgelost.

Zo krijgen bedrijven de kans om veiligheidsproblemen aan te pakken voor ze door een criminele hacker worden misbruikt. De ethische hackers krijgen op hun beurt een beloning wanneer ze grote problemen ontdekken, de zogenaamde bug bounty.

