Thales Alenia Space mag een Indonesische telecomsatelliet ontwerpen en maken, zo meldt de Frans-Italiaanse groep. De Belgische vestigingen van de groep pikken een graantje mee.

De vestigingen van Thales Alenia Space in Charleroi, Leuven en Hasselt zullen het elektrische hart van de satelliet fabriceren, net als twee modulaire uitrustingen en materiaal om de kunstmaan in een baan om de Aarde te brengen. In de drie vestigingen werken ongeveer 700 mensen.