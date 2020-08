Het Belgische fintechplatform Ponto gaat in zee met Zapier, een Amerikaanse leverancier van software voor procesautomatisering. Ponto-Gebruikers kunnen zo hun bankrekeningen bij ruim 150 Europese banken koppelen met de ruim 2.000 SaaS-toepassingen die bij Zapier zijn aangesloten.

Voor Ponto, onderdeel van Isabel Group, vormt de integratie met Zapier een nieuwe stap in zijn open-bankingstrategie. Ponto laat bedrijven toe om via API's (Application Programming Interface) bankgegevens toe te voegen aan hun financiële en bedrijfsbeheersoftware. Organisaties kunnen die gegevens op elk moment in hun financiële processen invoeren, en hun boekhouding op die manier meer personaliseren en financiële stromen automatiseren.Bedrijven kunnen bijvoorbeeld automatisch binnenkomende betalingen reconciliëren met openstaande facturen in hun boekhoudsoftware of ERP. Dankzij de integratie met Zapier komen daar dus nog eens 2.000 software-as-a-serviceapps bij waarmee bedrijven kunnen experimenteren.