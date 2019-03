Belgische gametechnologie Graphine verkocht aan Unity Technologies

Graphine bestaat intussen 15 jaar en is vooral bekend van zijn middleware om texturen in hoge resolutie weer te geven. Het bedrijf levert streaming- en compressietechnologie die wordt gebruikt in games en interactieve 3D-toepassingen.

Op de Game Developers Conference in San Francisco kondigt Unity Technologies aan dat het het Belgische bedrijf heeft overgenomen. Unity is een Amerikaans bedrijf van Deense oorsprong dat vooral bekend is van de Unity game engine. Onder meer het spel Pokémon Go draait op hun spelmotor.

Graphine wordt vandaag geleid door Aljosha Demeulemeester. Hij richtte het bedrijf samen op met Charles-Frederik Hollemeersch en Bart Pieters nadat ze elkaar leerden kennen in ID Lab, het onderzoekslab van imec aan de universiteit van Gent. De afgelopen jaren kreeg het bedrijf onder meer investeringen van de imec.istart accelerator, PMV en subsidies van VLAIO.

"We zijn enthousiast om onze technologie en know-how naar de enorme user base van Unity's ontwikkelplatform te brengen," zegt Demeulemeester. "Streaming is een essentiële technologie voor hevig immersieve en gedetailleerde virtuele werelden."

Graphine's technologie wordt momenteel gebruikt door enkele zeer grote namen in de sector. Onder meer het populaire spel PUGB, de Belgische spelontwikkelaar Larian Studios en gamingbedrijven Wargaming en Funcom gebruiken Granite SDK, het softwareproduct van Graphine. NASA, Boeing en CBS gebruiken die software dan weer om hun interactieve 3d applicaties te verbeteren.