De Belgische gamer kiest opvallend vaak voor een fysiek videogame uit een (web)winkel. De economische waarde van de gamingsector in België bedroeg vorig jaar 600 miljoen euro, goed voor een groei van 4 procent ten opzichte van 2020. Toen steeg de omzet met 11 tot 13 procent. Dat schrijven De Tijd en L'Echo op basis van cijfers van de sectorfederatie.

'In het cijfer zit de verkoop in België van spelconsoles, accessoires, abonnementen, prepaidkaarten, fysieke en digitale videogames, net als de in-gameaankopen op alle toestellen', zegt David Verbruggen, CEO van sectorfederatie BelgianGame. 'Ook de omzet van onze lokale gameontwikkelaars, die ook in het buitenland verkopen, zit mee in de berekening.'

Switch bovenaan

Opvallend is dat het aandeel van fysieke games (verkocht via fysieke of onlinewinkels) tegenover volledig digitale games (die de speler downloadt) opnieuw wat stijgt. Dat komt vermoedelijk omdat fysieke winkels in het tweede coronajaar 2021 vaker open waren dan in 2020. Het aan­deel volledige fysieke games bedraagt 58 procent tegenover 42 procent voor gedownloade spellen.

Bij de toestellen voert de Nintendo Switch in België de ranglijst aan. Absolute cijfers van het aantal verkochte toestellen worden evenwel niet bekendgemaakt. Opvallend is dat de PlayStation 5 van Sony, ondanks de leveringsproblemen, op de tweede plaats staat.

