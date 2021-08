De Belgische holding GBL neemt een minderheidsbelang in het Franse Voodoo, wereldleider op het gebied van gratis mobiele games waarin de gebruiker reclame krijgt voorgeschoteld.

De bedoeling is om de toekomstige ontwikkeling van Voodoo te ondersteunen, onder meer via fusies en overnames, klinkt het. GBL zal 266 miljoen euro investeren, voornamelijk via de uitgave van preferente aandelen, aan een waardering (na investering) van 1,7 miljard euro voor een belang van 16 procent.

De participatie in Voodoo past in de strategie van GBL om meer aanwezig te zijn op de Europese technologiemarkt. Verwacht wordt dat de transactie in het derde kwartaal kan worden afgerond.

5 miljard downloads

Voodoo werd opgericht in 2013 en groeide uit tot een van de belangrijkste spelers in het segment van mobiele games (onder meer met Helix Jump en Aquapark), met meer dan 5 miljard downloads en 300 miljoen actieve gebruikers per maand.

GBL kwam zopas ook met resultaten voor het tweede kwartaal. De netto-actiefwaarde van de holding steeg met bijna een derde tot 23,1 miljard euro. De meeste bedrijven waarin GBL participeert, hebben hun verwachtingen voor het boekjaar bevestigd of zelfs opgetrokken. 'Het herstel binnen onze portefeuille heeft een positieve invloed gehad op onze cash earnings voor het eerste halfjaar, die met 10 procent zijn gestegen tot 427 miljoen euro. Het geconsolideerde nettoresultaat is gedaald, met 13 procent, tot 335 miljoen euro in die periode', klinkt het.

