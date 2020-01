Belgische gebruikers van een Android-smartphone kunnen de Google Assistent voortaan vragen om inkomende berichten luidop voor te lezen. Bovendien is het mogelijk om de berichten handenvrij te beantwoorden, via een spraakopdracht.

Met de spraakopdracht 'Hey Google, lees mijn berichten' leest Googles stemassistent sinds maandag desgewenst alle ontvangen berichten voor. De nieuwe functie werkt voor sms'jes, maar evengoed voor Android Berichten en populaire chattoepassingen als WhatsApp. De lengte van de berichten die kunnen worden voorgelezen, is vooralsnog beperkt tot 350 tekens.

Volgens Google was er veel vraag naar de functie die gebruikers berichten laat beantwoorden en opstellen zonder een vinger uit te steken. "Stel dat je druk aan het koken bent, of het thuisfront wil laten weten dat je net op de trein bent gestapt, dan hoef je voortaan alleen maar even de Google Assistent aan te spreken", klinkt het bij de techgigant.

